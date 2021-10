Erfgenamen Michael Jackson willen dat Studio Brussel naam programma verandert

Al drie seizoenen lang presenteert Stijn Van de Voorde het muzikale quizprogramma 'King Of Pop' op Studio Brussel. De VRT heeft nu een schrijven ontvangen van de beheerders van de nalatenschap van Michael Jackson met de eis om de naam van het programma te veranderen.

De term King of Pop is exclusief verbonden aan de overleden Michael Jackson. Je mag die naam blijkbaar dus niet zomaar gebruiken. En dat weten ze bij Studio Brussel nu ook. De VRT heeft een brief ontvangen van de beheerders van Jacskon's nalatenschap met de eis om de naam van het programma te veranderen, of ander om te betalen voor het gebruik van de titel 'King of Pop'.

Veel details wil de VRT aan Het Nieuwsblad niet kwijt, maar de juridische dienst van de openbare omroep onderzoekt de vraag en de oorsprong ervan momenteel en zal daarna de nodige stappen zetten.

Presentator Stijn Van de Voorde benadrukt dat 'King of Pop' een goedkoop programma is dat hij volledig zelf maakt. 'Het zou stom zijn mochten we daar nu geld voor moeten betalen. Daar is geen budget voor. Dan liever een nieuwe naam', zegt hij in de krant.

Het is overigens al het derde seizoen van het radioprogramma. 'Grappig dat die mannen dat nu pas hebben ontdekt', zegt Van de Voorde nog.

Bron: Het Nieuwsblad