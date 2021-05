En dan zie je een uitvaartcentrum: Kelly Pfaff op zoek naar droomwoning van Lien & René

Waar haal je in de immomarkt het meeste uit je geld? En vind je verderop misschien meer waar voor je geld? Dat zoekt Kelly Pfaff uit in het nieuwe 'Waar voor je Geld?' bij VTM 2.

Nu maandag 10 mei stuurt Kelly het enthousiaste koppel Lien & René op speeddate met drie huizen die waar voor hun geld bieden. Om die te vinden krijgt Kelly de hulp van makelaar Arjen. De locaties blijven geheim tot Lien & René gekozen hebben in welke woonst ze enkele dagen willen proefwonen. Zo kunnen ze de buren ontmoeten, de buurt verkennen en het woon-werkverkeer testen. Een unieke kans die geen enkele kandidaat-koper ooit krijgt.

De vonk tussen Lien & René (33 & 31, Erpe-Mere) is overgeslagen op Aalst Carnaval: 'Als je graag een 'Voil Jeanet' binnendoet…', lacht René. Nu willen ze samen een huis kopen met veel ruimte. Enerzijds voor de sport- en voedingscoaching van René, anderzijds voor de beestjes van Lien. Maar ook voor… een grote dressing. 'Een paar jaar geleden had ik een volledige kast, nadien zijn we naar fifty-fifty gegaan. Als ik nu nog op 10% zit, zal het veel zijn', aldus René. Maar wat zijn de dealbreakers? René stoort zich aan de moderne stijl van de jaren '90: 'Dat vind ik verschrikkelijk. Daar wil ik gewoon niet wonen.' Lien ziet het niet zitten om nog te verbouwen en wil met de fiets naar haar werk kunnen. Hun budget? 550.000 euro.

Makelaar Arjen gaat in Oost-Vlaanderen op zoek naar drie doomwoningen voor Lien & René. Het eerste huis is gelegen in Herzele met als prijskaartje 410.000 euro. 288 m² bewoonbare oppervlakte betekent bijna een verdubbeling van hun huidige woonst. De hele woning ademt sixties retro met zeeën van ruimte, maar ook redelijk wat renovatiewerk.

De tweede woonst staat te koop in Herzele voor 349.000 euro en is volledig afgewerkt op enkele details na. Met 252 m² is er veel ruimte voor weinig geld. Ondanks de grote ruimtes en de ruime tuin, ligt de prijs per m² hier 45% lager dan hun huidige woning. 'Hier zie je dat je voor minder geld wel meer oppervlakte kan krijgen', klinkt het bij René.

In Zaffelare staat het grootste en duurste huis van de drie: 410 m² voor 550.000 euro. Het gaat om een instapklare woonst met handelspand, wat zorgt voor een interessante huuropbrengst. Maar wanneer Lien & René hun blinddoek afnemen, is het schrikken wat het handelspand inhoudt: een uitvaartcentrum…

