Emma Bale betovert 'Cleymans & Van Geel' met catchy popversie van hun hit 'Heimwee'

Twee frontmannen, een mix van Nederlandse songs en de nodige dosis humor. Maandag maakt gouden duo Cleymans & Van Geel zich klaar voor een avond vol muzikale verrassingen.

Emma Bale kan nauwelijks wachten om haar versie van 'Heimwee', een nummer van het album van Cleymans & Van Geel, te brengen. 'Ik hoorde dit nummer en ik dacht meteen: ik weet exact wat ik hiermee ga doen', vertelt Emma. Ze toverde de song om tot een catchy popversie en paste daarbij ook de thematiek van het nummer aan: 'Ik heb de situatie in het nummer omgedraaid. Jullie zingen dat de deur openstaat en ik zing dat ik er volledig klaar mee ben: 'Daar is de deur!' De titel is dan ook 'Boy Bye' geworden', legt ze uit. De andere artiesten zijn alvast helemaal gewonnen voor het sterke refrein.

