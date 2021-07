Eleven verlengt overeenkomst met Bundesliga voor vier jaar

Het Duitse topvoetbal blijft op Eleven Sports. Eleven verlengde zonet de overeenkomst met de Bundesliga over uitzendrechten van de Bundesliga en de Bundesliga 2 voor de komende vier jaar, tot 2025.

Op 13 augustus gaat het nieuwe seizoen in de Bundesliga van start en opnieuw is het uitkijken naar de prestaties van onze huidige en toekomstige Rode Duivels. Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier gaan met Borussia Dortmund weerd de strijd met Bayern München en zijn nieuwe trainer Julian Nagelsmann aan. Dedrick Boyata en Dodi Lukebakio staan bij Hertha Berlijn in de spotlights, Koen Casteels wil bij Wolfsburg zijn blessure van eind vorig seizoen wegspelen en Sebastiaan Bornauw moet FC Köln weer volledig op de rails krijgen. Je kan niet naast onze Belgen kijken in een competitie die nooit teleurstelt.

De voorbije jaren was de Bundesliga al te zien op Eleven Sports en daar komen nu nog eens 4 seizoenen bij, tot en met het seizoen 24-25.

Filip Daems, analist Eleven Sports en ex-Borussia Mönchengladbach: 'Het is fantastisch nieuws dat Eleven de overeenkomst met de Bundesliga opnieuw verlengt. Ik ben benieuwd naar de manier waarop Julian Nagelsmann zijn stempel op Bayern München zal willen drukken. En zeker weten dat Thorgan, Axel en Thomas, na hun blessures van vorig seizoen, gebrand zijn om met Dortmund eindelijk de hegemonie van Bayern te doorbreken. Ik kijk er alvast naar uit.'

Naast de Duitse eerste klasse, heeft Eleven ook de rechten verworven van Bundesliga 2 en van de Duitse Supercup. De Supercup wordt dit seizoen op 17 augustus gespeeld, tussen bekerwinnaar Dortmund en kampioen Bayern, in het Signal Iduna Park in Dortmund.

Naast live-uitzending van de wedstrijden uit de Duitse eerste en tweede klasse, zal Eleven wekelijks ook interviews en reportages brengen met onze Belgen in Duitsland maar ook met de grote sterren uit de Duitse competitie: Lewandowski, Haaland of nog Kingsley Coman.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports België en Luxemburg en Chief Rights Acquisition Officer Eleven Sports Group: 'We zijn bijzonder trots ons langetermijn partnership met de Bundesliga te kunnen verlengen. Dit partnership is gebaseerd op innovatie en business development waarbij de fans centraal staan. De Bundesliga is één van de sterkste competities ter wereld met een grote aantrekkingskracht voor Belgische talenten. We zijn dus bijzonder blij deze premium competitie opnieuw aan de Belgische fans te kunnen aanbieden.'

Robert Klein, CEO Bundesliga International: 'Eleven Sports is een sterke, betrouwbare partner die onze ambitie deelt om voortdurend te willen innoveren in de fan experience van de kijkers. De hernieuwing van onze overeenkomst is een sterk signaal om de Bundesliga fors te verankeren in de Belgische markt. Bovendien heeft onze competitie met onder meer Thorgan Hazard en Koens Casteels, een sterke Belgische inslag die de Belgische fans ieder weekend zal blijven triggeren.'