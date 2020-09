Eleven Sports verlengt overeenkomst met NBA

In de aanloop naar de NBA Finals, die vannacht (30 september) van start gaan, verlengden Eleven Sports en de National Basketball Association (NBA) vandaag hun exclusieve meerjarenakkoord voor de uitzendingen in BelgiŽ.

Dankzij deze deal kunnen abonnees van Eleven Sports genieten van heel wat NBA-content, waaronder wekelijks vier livewedstrijden tijdens de reguliere competitie en de play-offs, maar ook alle Conference Finals en Finals wedstrijden, evenals de NBA All-Star, magazines met de wedstrijdhoogtepunten en alle Europese primetime uitzendingen.

Eleven Sports gaat voor een 360°-aanpak. Alle Belgische NBA-fans worden verwend met livewedstrijden, reportages, talkshows, en uitgebreide aandacht op sociale media, met onder meer een speciale Facebookpagina volledig gewijd aan de NBA.

Wie bemachtigt de felbegeerde ring voor het seizoen 2019-2020? In de best-of-seven-wedstrijden rekenen de Los Angeles Lakers op LeBron James om de Miami Heat en speerpunt Jimmy Butler op de knieën te krijgen. Dit orgelpunt van het afgelopen NBA-seizoen vindt plaats in de ESPN Wide World of Sports Complex in het Walt Disney World Resort (Florida) en is ook live te volgen op Eleven Sports.

'Wij zijn erg blij dat we onze samenwerking met Eleven Sports kunnen voortzetten', zegt Elsa Memmi, NBA EME Vice President Global Media Distribution. 'De NBA-fans in België kunnen blijven genieten van een lokale NBA-programmatie, met als startschot de spannende confrontatie tussen de Lakers en de Miami Heat in de 2020 NBA Finals.'

In het seizoen 2019-20 begon een recordaantal primetime weekendwedstrijden om 19.00 uur Belgische tijd, in het kader van de 'NBA Saturdays' en de 'NBA Sundays', een initiatief van NBA 2K21 Primetime.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports Belgium en Luxemburg en Head of Acquisitions Eleven Sports Group: 'We weten hoe de Belgische basketbalfans gehecht zijn aan hun Eleven Sports-kanalen. Die band willen we nog versterken en hen de best mogelijke NBA-content aanbieden, op al onze platformen. We zijn dan ook erg tevreden dat we ons partnership met de NBA kunnen verlengen.'

Op de NBA-app ontdekken de liefhebbers nieuws, updates, uitslagen, statistieken en video’s. De Belgische fans vinden er ook de nieuwste 'e-calendar', waar ze het uitzendschema van Eleven Sports rechtstreeks op hun gsm kunnen downloaden. Zo hoeven ze geen enkele wedstrijd meer te missen.