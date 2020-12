Eleven Sports valt in de prijzen

Sportfans laten genieten van live sport, waar ze zich ook bevinden, dat is de uitdaging die Eleven Sports zich stelde van bij de start in 2015. Eleven wordt daar nu ook voor beloond met 3 vooraanstaande prijzen in de broadcastsector.

SportsPro OTT Gold award voor Best Digital First Production

In de categorie 'Best Digital First Production' trof Eleven België een eerste keer raak. Volgens de jury is Eleven een voorbeeld voor hoe een streamplatform zou moeten zijn. Eleven kon de jury vooral overtuigen met de Wacht-Together tool waardoor de fans samen, maar dan op afstand, kunnen genieten van live-wedstrijden. Een ideale ‘feature’ in tijden van Corona volgens de jury. Toch benadrukte de jury dat het niet ging om louter één geweldige feature op het digitaal platform, de eerste plaats was vooral te danken aan een hele reeks innovaties die terug te vinden zijn op de website en app van Eleven.

SportsPro OTT Gold award voor Best New Platform

De Best New Platform award erkent de meest succesvolle (her)lancering van een streamingplatform gericht op consumenten. De jury vond Eleven de terechte winnaar dankzij het 2.0 OTT-platform dat in augustus, bij de start van het Jupiler Pro League seizoen, gelanceerd werd. Het was dan ook vooral de – volgens de jury – ‘bold commercial decision’ om zich in de Belgische markt te versterken met de aankoop van de rechten op het Belgisch voetbal. Met deze zet heeft Eleven Sports België zichzelf de nieuwe identiteit gegeven als de ‘Home of Belgian Football’, wat zeer duidelijk in de smaak is gevallen bij de jury die deze strategie als een interessant voorbeeld bestempelde voor andere bedrijven en markten. De eerste plaats is hier verder te danken aan het rijke aanbod aan (live en non-live) content op het streaming-platform.

BroadcastTech innovations award voor Best OTT Platform

Eleven ging tenslotte nog met een derde prijs naar huis tijdens de BroadcastTech innovations Award dat doorging in een virtuele studio in Engeland. Eleven Sports België won de prijs voor beste OTT-platform. De jury was hier vooral overtuigd van de unieke 'user experience'. De Watch-Together tool had hier ook zonder twijfel een enorm groot aandeel in. Verder zorgde het grote aanbod van live, maar ook non-live en studio content ervoor dat Eleven overtuigend kon winnen.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven België: 'Ons streamingplatform is een integraal deel van onze distributiestrategie die erop gericht is om de sportfans elke dag opnieuw de beste competities via de beste kijkervaring te laten bELEVEN. Het binnenhalen van de rechten van het Belgische voetbal en de unieke samenwerking met de Pro League hebben onze business een extra boost gegeven. Het doet bijzonder deugd om al die inspanningen nu door de broadcastindustrie erkend te zien.'

Over het streamingplatform van Eleven

Het streamingplatform van Eleven is beschikbaar via de browser en apps voor iOS en Android. Fans kunnen ook streamen op hun tv dankzij de Samsung Smart TV app, Apple TV app en Chromecast. Alle internationale en Pro League kanalen kunnen live en uitgesteld bekeken worden, samen met een uitgebreide catalogus aan highlights, reportages en interviews.

Ook partners Eleven en Pro League vallen in de prijzen

LaLiga wint Anti-piracy Award

Ook onze partner LaLiga ging met een hoofdprijs lopen, namelijk de eerste plaats voor Best Anti-piracy Network. Met een uitgekiende en zeer efficiënte strategie, kon Laliga veel malware en piraterij van hun streams tegengaan. Het feit dat andere competities kijken naar hoe LaLiga omgaat met de anti-piracy strategy, zegt genoeg over hun nominatie en daar bijhorende eerste plaats. Ook voor de bestrijding van piracy van Pro League content werken Eleven en de Pro League samen met LaLiga.

WSC Sports wint Best Tech award

Ook WSC Sports viel in de prijzen tijdens de OTT-awards. WSC is partner van Eleven en de Pro League voor de creatie van near live clips op basis van artificiële intelligentie en zij werden dit jaar bekroond met de Best Tech Award.