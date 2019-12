Eleven Sports gaat in zee met reclameregie Transfer

Eleven Sports gaat samenwerken met de thematische reclameregie Transfer. Dit partnership moet de groei van Eleven Sports verder consolideren en de toenemende interesse voor de content van de zender versterken.

Eleven Sports heeft zijn aanbod aan 'premium content', sinds de lancering in de zomer van 2015, fors uitgebreid: in het voetbal met LaLiga, Serie A, Bundesliga, Fa Cup en League Cup, MLS, de Nations League en de Euro Qualifiers, maar ook met NBA en NFL en met heel wat MMA- en andere fightcontent.

Met dit aanbod is Eleven Sports uitgegroeid tot de grootste sportzender in België, aanwezig in meer dan 750.000 huisgezinnen en met een gemiddeld dagelijks bereik van meer dan 350.000 sportfans op social media.

Ook vanuit de reclamemarkt is de belangstelling voor het premiumaanbod van Eleven Sports sterk gegroeid. Eleven Sports wil deze evolutie kapitaliseren en gaat daarom op exclusieve basis in zee met Transfer, een toonaangevende Belgische reclameregie. Transfer zal, samen met de adverteerders, onder meer spots en creatieve campagnemogelijkheden op maat ontwikkelen en die op een slimme manier inpassen in de TV-programmatie van de zender.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of Acquisitions: 'In vier jaar tijd is Eleven Sports een vaste waarde geworden in het sportmedialandschap in België. Om de verdere groei van het bedrijf te garanderen is het belangrijk onze premiumcontent te kunnen kapitaliseren. Daarom zijn wij bijzonder tevreden deze samenwerking met Transfer als advertising partner te kunnen aangaan. De creativiteit en efficiëntie die Transfer aan de dag legt, past perfect in het DNA van onze zender.'

Michel Dupont, General Manager Transfer: 'De kracht van onze thematische waarden wordt met deze samenwerking opnieuw versterkt. De zes zenders die binnen onze regie zullen vallen, vormen voor ons de missing link met het thema Sport. Wij zijn dan ook erg verheugd met de komst van de Eleven-zenders. Eleven Sports heeft de afgelopen jaren een enorme groei gekend en bij gevolg een mooie prestatie neergezet op vlak van marktaandeel. Wij geloven dan ook dat we dit succes samen kunnen blijven stimuleren binnen het huidige medialandschap.'