Eleven Sports en Telenet lanceren samen het grootste sportstreamingaanbod van Vlaanderen!

Foto: Play Sports & Eleven Sports

Eleven Sports en Telenet slaan de handen in elkaar. Vanaf eind februari kunnen sportfans, via de website van Eleven, nu ook genieten van het beste van het Play Sports-aanbod. Dankzij dit partnership heeft de sportfan toegang tot het meest complete sportstreamingaanbod in Vlaanderen.

Abonnees van Eleven Sports beleven nu al de live acties uit de Pro League-competities (1A en 1B, Scooore Super League), La Liga, Serie A, Bundesliga, Championship, FA Cup, League Cup en MLS. Ook de Amerikaanse sporten NBA, NFL en UFC kunnen ze vanop de eerste rij volgen bij Eleven.



Vanaf deze week wordt dat aanbod verder uitgebreid. Vandaag, vrijdag 26 februari, lanceert Eleven de All Access + Play Sports pass waarin naast alle Eleven-kanalen ook Play Sports 1, 2 en 3 worden opgenomen.



Het bestaande OTT-aanbod op de website van Eleven wordt, dankzij de drie Play Sports-kanalen, uitgebreid met de Premier League en de Eredivisie. Maar ook de racefans worden op hun wenken bediend met de F1, terwijl de wielerfans cyclocross kunnen bekijken. Een heerlijke mix dus voor de allergrootste sportliefhebbers, en dat op één en dezelfde plek, zowel live als uitgesteld.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports België en Luxemburg en Chief Rights Acquisitions Officer Eleven Sports Group: 'Dit is een nieuwe mijlpaal voor het digitale sportaanbod in Vlaanderen. Zo’n diversiteit aan premium sportcontent op één en dezelfde plek, is werkelijk uniek. Maar even uitzonderlijk is dat dit project tot stand is gekomen dankzij een samenwerking tussen Eleven Sports en Telenet. Beide bedrijven zetten hard in op innovatie in de sportbeleving. Als dergelijke toonagevende sportmediabedrijven de krachten bundelen, komen de echte sportfans daar zonder meer als overwinnaar uit.'



Stefaan Kestens, Verantwoordelijke Play Sports: 'We willen zoveel mogelijk mensen laten genieten van al het moois dat Play Sports te bieden heeft. Via deze samenwerking met Eleven Sports, zetten we die ambitie op het vlak van OTT nog extra in de verf.'



