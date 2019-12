Eigen radioprogramma voor Viktor en Marie Verhulst

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

Viktor en Marie Verhulst worden de eerste broer en zus die samen een radioprogramma presenteren. Vanaf 15 januari zijn ze namelijk samen te horen in 'Studio Verhulst', waarin ze het vooral over hun familieband zullen hebben. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het programma zal elke woensdag tussen 14 en 16 uur te beluisteren zijn op NRJ. Viktor en Marie zijn vooral geïnteresseerd in de mening van de luisteraars, maar natuurlijk verliezen ze goede muziek en hun eigen band niet uit het oog. Als kind maakten de twee vaak ruzie, maar nu kunnen ze elkaar niet missen. Hoe zit dat bij andere broers en zussen? Het is maar een van de vele vragen die ze aan de luisteraars willen stellen.



Viktor heeft er alvast veel zin in. 'Dit is echt perfect voor ons eerste project. We houden van NRJ en hebben graag dat de dingen vooruit gaan, wat bij radio meestal zo is', laat hij weten aan Het Laatste Nieuws. Marie deelt zijn mening. 'Ik heb al een verleden bij de zender en dat beviel me uitstekend. Ik kijk dan ook uit naar meer, en dat het nu samen met Viktor is, maakt het natuurlijk helemaal af. Ik ben iemand die graag alles wil proberen, en radio maken stond nog op mijn wishlist', besluit ze.



'Studio Verhulst' is vanaf woensdag 15 januari elke woensdag tussen 14 en 16 uur te horen op NRJ.



Bron: Het Laatste Nieuws