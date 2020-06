Eerste seizoen van 'De Bunker' terug op tv

Op maandag 29 juni start bij VTM de zomerprogrammering. En de zender kiest daarbij opnieuw voor fictie op maandag. Al gaat het om een heruitzending. Vanaf nu maandag al, herneemt VTM seizoen 1 van de Vlaamse fictiereeks 'De Bunker'. Pittig detail: seizoen 2 van deze reeks ligt al jaren ergens in de kelders aan de Medialaan te wachten op uitzending.

'De Bunker' is een Vlaamse fictieserie uit 2015 met in de hoofdrollen onder anderen Sven De Ridder en Hilde Van Mieghem. De reeks draait om een gespecialiseerde cel binnen Staatsveiligheid die in Antwerpen vanuit een 'bunker' opereert.

In 2015 werd de eerste reeks opgenomen en omdat de serie relatief succesvol was, werd besloten om een tweede serie afleveringen op te nemen. Die reeks ligt intussen al dik vier jaar op uitzending te wachten. Andere series zoals bijvoorbeeld 'De Bende van Jan de Lichte' en 'De Kraak' zijn hetzelfde lot beschoren.

Bij DPG Media, het moederbedrijf van VTM, stellen ze dat ze alle fictiereeksen wel degelijk willen uitzenden. Maar het bedrijf spaart een en ander op voor de 'Vlaamse Netflix' waar het in een joint-venture met Telenet aan werkt. En ook de juiste plaats in het schema van de reguliere zenders vinden voor deze series blijkt niet zo evident. 'Prestigieuze fictie zoals deze is peperduur geworden in Vlaanderen, en dus moet het moment van uitzending goed gekozen zijn. De reeks moet de juiste plaats op het juiste moment in het ­programmaschema krijgen', aldus een woordvoerster in Het Nieuwsblad.

Volop zomer bij VTM vanaf 29 juni

'De Bunker' start dus nu maandag 22 juni al, maar een week later begint de zomer bij VTM helemaal. Elke weekdag is er om 19.55 uur een aflevering van 'De Kotmadam', gevolgd om 20.25 uur door een aflevering van de telenovelle 'Sara'. Nadien selecteert Nathalie Meskens, elke weekdag om 20.55 uur, in het nieuwe 'Allerbeste Kijkers' samen met heel wat bekende vrienden van het programma de leukste fragmenten uit de voorbije acht seizoenen van 'Beste Kijkers'.

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht