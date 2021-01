Eerste reeks 'Beau Séjour' gemist? Kijk vanaf zondag naar NPO 3

Foto: Eén - © VRT 2016

Op Eén is vanaf 31 januari het tweede seizoen van 'Beau Séjour' te zien. Wie de eerste reeks heeft gemist kan vanaf zondag terecht op NPO 3 voor een herkansing.

Kato Hoeven (Lynn Van Royen) wordt onder het bloed wakker in een kamer in Hotel Beau Séjour en komt tot de onthutsende ontdekking dat ze dood is. Ze vlucht en zoekt hulp maar het lijkt erop dat niemand haar kan zien. Wanneer een voorbijganger een bebloede hamer vindt, is dat het begin van een uiterst ingewikkelde speurtocht naar de moordenaar van Kato.

'Beau Séjour', vanaf zondag 17 januari om 22.30 uur op NPO 3.

Het tweede seizoen van 'Beau Séjour' start zondag 31 januari op Eén.



