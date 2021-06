Eerste EK-match Rode Duivels tegen Rusland live bij Sporza op Eén!

Het land kleurt rood! Het is Deviltime! Zaterdag spelen de Rode Duivels voor het eerst op het EK voetbal 'Euro 2020'. Bij Sporza zit je op de eerste rij om de match te volgen en volop te supporteren!

Na de uitschakeling in de kwartfinales op het EK in 2016 en de derde plaats op het WK in 2018, mogen we durven dromen van de Europese titel. In de groepsfase nemen de Rode Duivels het op tegen Rusland (zaterdag 12 juni), Denemarken (donderdag 17 juni) en Finland (maandag 21 juni).



Het debuut van onze Rode Duivels is dus zaterdag tegen Rusland. Op Eén kan je alles volgen vanaf 20.10 uur. Commentaar is van Filip Joos. In de studio van 'Villa Sporza', onder de VRT-toren, zorgt Karl Vannieuwkerke voor een voorbeschouwing en analyse met Gert Verheyen, Wesley Sonck, Jan Boskamp en Tomasz Radzinski.



België-Rusland, zaterdag 12 juni om 20.10 uur, gevolgd door 'Villa Sporza' om 23.35 uur op Eén.