Eerste aflevering van 'MAUVE.', de Paleisrevolutie, donderdag op Play Sports Open

19 mei 2019. Anderlecht verbaast vriend en vijand: godenkind Vincent Kompany keert na een wereldcarrière bij Manchester City terug naar de stal.

Maar enkele maanden later rommelt het in de stal. De resultaten van het seizoensbegin zijn niet wat ze moeten zijn, The Prince ligt om de haverklap in de lappenmand en trainer Franky Vercauteren predikt resultaten terwijl schaduwcoach Kompany focust op een aantrekkelijke speelstijl. De spanning in de kleedkamer is merkbaar, het is ook voor de spelers niet allemaal zonneklaar meer.

Kersvers voorzitter Wouter Vandenhaute moet ingrijpen en zet Kompany voor de keuze. Die neemt een ingrijpende beslissing en wordt hoofdcoach van Anderlecht.

Kompany belt naar vrouw en kinderen om hen op de hoogte te brengen van het nieuws. Dochterlief maakt handig van het moment gebruik om een hond in huis te halen…

Intussen beleeft Vandenhaute een eerste pijnlijk moment: hij moet vriend en clubicoon Franky Vercauteren de deur wijzen. Hij heeft het er zichtbaar moeilijk mee.

Eens in charge zien we Kompany vervellen van inspirerende ploegmaat tot beginnende coach. We zien de onzekerheid bij zijn eerste selectie, de peptalk ten overstaan van zijn spelers, de vreugde bij de eerste overwinning, de twijfel die toeslaat als het minder loopt.

Het is een traject van vallen en opstaan.

Intussen wordt ook in de bestuurskamer hard verder gewerkt. Sportief directeur Peter Verbeke en voorzitter Vandenhaute zetten het project van de toekomst verder in de steigers. We volgen Marco Kana, een jonge Brusselaar die sinds zijn zesde bij Les Mauves speelt, school en voetbal combineert en nu als een van de vele talenten hard op de deur klopt. De bakens worden uitgezet.

Maar dan duikt plots op die laatste transferdag FC Rennes op die met een miljoenenbod op jeugdproduct Jérémy Doku een van de fundamenten van het nieuwe Anderlecht dreigt weg te kapen.

Ontdek hoe het er achter de schermen aan toe ging, alsof je er zelf bij was…

'MAUVE.', donderdag 22 april om 21.00 uur op Play Sports Open gratis voor alle Telenet TV-klanten op kanaal 11.