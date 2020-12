Eén viert 30 jaar Samson & Gert met uniek eerbetoon

En viert 30 jaar Samson & Gert met uniek eerbetoon

Foto: Eén - © VRT 2020

En pakt bij de start van het nieuwe jaar uit met een uniek eerbetoon aan een iconisch duo: Samson & Gert. Samson & Gert verscheen voor het eerst op antenne in 1990, op het toenmalige TV1. Sindsdien is het onafscheidelijke duo uitgegroeid tot een begrip voor meerdere generaties in Vlaanderen en Nederland.

In 2020 vierden ze hun dertigste verjaardag en gaf Gert de fakkel door aan zijn dochter Marie, die sinds september het nieuwe baasje van Samson is. Eén brengt op 2 januari 2021 de special 30 jaar Samson & Gert, waarin de verjaardag én het afscheid van oerbaasje Gert gevierd wordt.

Het decorteam van de VRT heeft voor de gelegenheid de oorspronkelijke woonkamer van Samson & Gert exact nagebouwd zonder dat Gert dat wist. Siska Schoeters ontvangt er de vaste cast van Samson & Gert en praat samen met Gert over die dertig jaar televisiegeschiedenis aan de hand van filmpjes, archieffragmenten, een quiz en een heleboel verrassingen.

Er wordt uiteraard ook af en toe op de deur geklopt, want de bel doet het nog altijd niet. En aan die deur staan, tot grote verrassing van Gert, de meest diverse gasten. Zo komen onder meer Evi Hanssen, Viktor Verhulst, Marie Verhulst, James Cooke, Danira Boukhriss, Nora Gharib, Julie Vermeire, Rik Verheye, Soe Nsuki, Jacques Vermeire en vele anderen langs.

Bekende fans zoals Michèle Cuvelier, William Boeva, Annelien Coorevits, Kim Van Oncen en Conner Rousseau halen herinneringen op aan hun kindertijd en de rol die Samson & Gert daarin speelde.

Vaste acteurs Walter Baele, Walter De Donder en Koen Crucke vertellen dan weer over de onverwacht grote impact die ze hadden op hele generaties, de anekdotes achter de schermen en de magie van het samenwerken met Gert.

Maar er zijn ook unieke en pakkende muzikale momenten: Niels Destadsbader brengt een ode aan Gert, er is een heuse Samsonmedley met verschillende zangers en dansers, Regi maakt een remix en videoclip van een Samsonklassieker, en Jonas Van Geel en Jelle Cleymans brengen een special guest mee en ontroeren Gert met een bewerking van één van de allermooiste Samsonliedjes.

Verwacht je dus aan een heerlijk ontspannende mix van nostalgie, humor, entertainment en ontroering. En daar was Gert Verhulst meer dan blij mee.

Gert Verhulst: 'We zijn in Vlaanderen niet zo goed in het eren en het lof betuigen aan mensen, maar wat ik hier heb mogen meemaken, is buitengewoon. Dank u wel!'

'30 Jaar Samson & Gert', zaterdag 2 januari om 20.40 uur op Eén en via VRT NU. Op zondag 3 januari om 11.00 uur wordt de special heruitgezonden op Eén.





