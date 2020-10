Eén trekt de stekker uit 'Vandaag'

En trekt de stekker uit 'Vandaag'

Op 19 november wordt de allerlaatste aflevering van de dagelijkse talkshow 'Vandaag' op En uitgezonden. Dat laat de VRT weten.

'Vandaag' was sinds drie seizoenen de opvolger van 'Van Gils & Gasten' en werd gepresenteerd door Danira Boukhriss-Terkessidis. Het programma heeft nooit echt immens veel potten gebroken, maar had wel een hoog bereik in de eerste coronagolf. In het nieuwe seizoen, sinds eind september, werd 'Vandaag' uitgezonden rond 21.30 uur. En volgens Eén bleek dat geen ideale match, al waren de kijkcijfers nog behoorlijk.

Eén wil nu het tijdslot vanaf 21.30 uur anders invullen. Hoe dat zal gebeuren, is voorlopig nog niet bekend. Danira Boukhriss-Terkessidis blijft wel aan de slag bij Eén en ze krijgt ruimte om nieuwe projecten te ontwikkelen.

Bron: VRT NWS



