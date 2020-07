Eén start opnames gloednieuw én mysterieus fictieproject

En start opnames gloednieuw n mysterieus fictieproject

Weldra start de VRT met de opnames van 'Onder vuur', een serie waar de openbare omroep voorlopig heel mysterieus over blijft.

Zo kennen we nog geen acteurs en is het koffiedik kijken wanneer de VRT de reeks zal uitzenden. Het enige wat we wel weten, is dat het verhaal zich afspeelt in Oostende, waar we het plaatselijke brandweerkorps volgen. De serie wordt dan ook in samenwerking met de stad Oostende gemaakt. Tax Shelter van de Belgische overheid financiert het project.

De VRT laat weten dat ze alle veiligheidsvoorschriften in verband met het coronavirus zullen respecteren.



Bron: Het Laatste Nieuws