Eén schrapt heruitzending 'Kampioenen'-aflevering wegens racisme

En schrapt heruitzending 'Kampioenen'-aflevering wegens racisme

Foto: © VRT 2002

Op donderdag 23 juli zendt En de eerste aflevering uit van het dertiende seizoen van 'F.C. De Kampioenen'. Een dag later gaat de zender verder met aflevering drie. De tweede aflevering, 'Kamer te Huur', wordt overgeslagen wegens te veel racistische opmerkingen.

In 'Kamer Te Huur' biedt Pascalleke onderdak aan Dieudonné, een Afrikaanse werknemer van Boma, die uit zijn huis is gezet. Maar Boma wordt jaloers en beschuldigt de man van diefstal. En ook Fernand denkt profijt te kunnen halen uit het beschuldigen van Dieudonné.

De situatie ontlokt de personages van 'F.C. De Kampioenen' een resem opmerkingen die vandaag heel gevoelig liggen. Zo zegt Pascale onder meer: 'Ah, jullie eten ook met een mes?' en 'Zijt gij nu minder bruin dan toen ge in Afrika waart?'. Boma laat zich ontvallen: 'En nog liegen dat hij zwart ziet, mijn gedacht.' Ook Fernand laat zich niet onbetuigd: 'Die neger is voor geen krulleke op zijn kop te vertrouwen.' Opmerkingen die vandaag de dag niet meer kunnen. En dus besloot de VRT de aflevering niet uit te zenden. En ze wordt (voorlopig) ook niet meer online aangeboden op VRT NU.

Nochtans is de aflevering eerder wel al heruitgezonden. Maar de openbare omroep houdt rekening met de tijdsgeest en programma's worden tegenwoordig gescreend voor heruitzending. Het is overigens niet de eerste keer dat de openbare omroep beslist dat iets niet meer door de beugel kan. Maar doorgaans blijft dit interne keuken. Nu was het onder meer opgemerkt door enkele journalisten.

'De aflevering blijft wel in het VRT-archief zitten. We gaan de geschiedenis niet uitwissen', aldus woordvoerder Hans Van Goethem. Hij sluit ook niet uit dat de aflevering later opnieuw bechikbaar wordt, misschien met een waarschuwing vooraf zoals de BBC heeft gedaan bij de aflevering 'The Germans' van het legendarische 'Fawlty Towers'.

De VRT schrapte eerder ook al een aflevering van 'F.C. De Kampioenen' en de episodes van 'Spring' waarin acteur Guy Van Sande te zien was nadat hij werd veroordeeld voor productie, bezit en verspreiding van kinderporno.

Bron: VRT NWS