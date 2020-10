Eén-reeks 'Cheyenne & Lola' met Veerle Baetens beleeft Belgische première op Film Fest Gent

Eén stelt met veel trots haar nieuwe fictiereeks 'Cheyenne & Lola' voor op Film Fest Gent. De spannende moderne westernreeks met Veerle Baetens in een hoofdrol beleeft daar vanavond de Belgische première, is binnenkort in preview beschikbaar op Streamz en is in 2021 voor iedereen te zien op Eén.

'Cheyenne & Lola' is een Frans-Vlaamse coproductie, geregisseerd door Eshref Reybrouck (Undercover) en geschreven door Virginie Brac ('Engrenages', 'Les beaux mecs'). Veerle Baetens en Charlotte Le Bon spelen de hoofdrollen.



Centraal in het verhaal staan twee veerkrachtige vrouwen. Cheyenne (Veerle Baetens) is zes maanden vrij uit de gevangenis. Ze droomt ervan om ooit haar huidige bestaan te ontvluchten en naar het Amazonewoud te trekken. Lola (Charlotte Le Bon) is een ravissante maar egoïstische Parisienne, die naar Noord-Frankrijk is gekomen om bij haar minnaar in te trekken en zo ook op zoek te gaan naar een beter bestaan. Cheyenne ziet toevallig hoe Lola de vrouw van haar minnaar om het leven brengt. Deze misdaad verbindt het lot van de twee vrouwen, en sleurt hen mee in een gevaarlijk spel van bedrog en verraad. Tegelijkertijd geeft het hen de kans om stiekem een fortuin te verdienen en zo misschien toch een ander leven te krijgen. Hoewel Cheyenne en Lola elkaars tegenpolen zijn qua karakter, bevinden beide vrouwen zich in dezelfde benarde en onderdrukte situatie. Om te overleven - en hopelijk hun leven te verbeteren - moeten ze ze bondgenotes worden.



Olivier Goris, netmanager Eén: 'Ik ben heel trots om met Eén deze gedurfde reeks te kunnen brengen. 'Cheyenne & Lola' heeft een straf en meeslepend verhaal gebracht door een topcast. Om dit soort vernieuwende fictiereeksen te maken, met internationale allure en groot talent, is het nodig om samen te werken met andere spelers. Het is belangrijk dat we met Eén het voortouw voor dit soort vernieuwende samenwerkingen nemen.'



Actrice Veerle Baetens: 'Ik wilde meteen deel uitmaken van deze heel sterke en tegelijkertijd gevoelige reeks. Cheyenne - mijn personage - en Lola zijn twee vrouwen die aan de rand van de maatschappij staan, onderdrukt in een mannenwereld. En toch slaagt de reeks erin om niet te vervallen in clichés, maar hun verhaal te vertellen.'



Regisseur Eshref Reybrouck: 'Cheyenne & Lola draait rond twee vrouwen die eigenlijk geen toekomst en geen middelen hebben - en dat kotsbeu zijn. Ze nemen het heft in eigen handen en verzetten zich tegen iedereen die misbruik van hen maakt.'



'Cheyenne & Lola' zit in de officiële selectie voor Film Fest Gent en wordt getoond in de sectie 'Serial madness'. De reeks beleefde vorige week haar internationale première op Canneseries.





Het verhaal

'Cheyenne & Lola' draait rond twee veerkrachtige vrouwen: Cheyenne (Veerle Baetens) is zes maanden vrij uit de gevangenis en werkt als poetsvrouw op ferry’s. Ze droomt ervan om ooit haar huidige bestaan te ontvluchten en naar het Amazonewoud te trekken. Lola (Charlotte Le Bon) is een mooie maar egoïstische Parisienne die naar Noord-Frankrijk is gekomen om bij haar minnaar in te trekken, en zo ook op zoek te gaan naar een beter bestaan. Ondanks haar oppervlakkige houding is Lola een intelligente vrouw. Ze worstelt echter met een leegte vanbinnen, en hecht zich hierdoor heel erg aan Cheyenne.



Het verhaal begint wanneer Cheyenne ongewild getuige is van de moord op de vrouw van Lola's minnaar. Ze beseft dat ze met haar strafblad wellicht beschuldigd zal worden van de moord. Met de hulp van een lokale misdaadbaas laten Cheyenne en Lola het lichaam verdwijnen. Een gunst die beide vrouwen zullen moeten terugbetalen en die hen zal dwingen om een heel gevaarlijk spel te spelen in de onderwereld die hij controleert. De misdaad verbindt het lot van de twee jonge vrouwen. Ze worden tegen hun wil in meegesleurd in een gevaarlijk spel van bedrog en verraad. Om te overleven hebben ze geen andere keuze dan bondgenotes te worden. Cheyenne weet dat haar eigen veilige bestaan onzeker is, en dat ze snel in een hel kan belanden. Lola is vooral een lastpost waar ze van af wil. De vriendschap die tussen hen ontstaat, is voor Cheyenne dan ook een totale verrassing.



De misdaad en alle gevolgen ervan geeft de twee vrouwen echter de kans om stiekem een fortuin te verdienen en zo misschien toch een ander leven te krijgen. Ook al worden ze hiervoor geconfronteerd met stevige uitdagingen en worden ze gedwongen om offers te brengen.



Bekijk hier alvast de eerste beelden van 'Cheyenne & Lola'





Cast en crew



Eshref Reybrouck - regisseur

Eshref Reybrouck studeerde in 2006 af aan het Royal Institute of Theatre, Cinema and Sound in Brussel. Hij begon zijn professionele loopbaan als eerste regieassistent voor Belgische producties. In 2013 regisseerde hij de Eén-reeks Marsman, die door verschillende festivals geselecteerd werd waaronder de Prix Europa, het Festival Tous Ecrans en het internationale filmfestival van Potsdam. In 2015 regisseerde Eshref twee afleveringen voor De bunker en het hele tweede seizoen van 'Cordon'. Daarna stortte hij zich op een totaal ander genre door verschillende sketches te regisseren van de bekroonde komische serie 'Wat als'. Hij maakte zijn internationaal debuut in 2017 met de regie van twee afleveringen van de Zweeds-Belgische serie 'Hassel' en ook met de regie van de Eén-reeks 'Undercover'.



Virginie Brac - scenarioschrijfster

Virginie Brac is vooral bekend als schrijfster van 'romans noirs' waarvan het hoofdpersonage, Véra Cabral, al voor televisiebewerkingen werd gebruikt (Notre dame des barjots, Vérités assassines). Naast veel op zichzelf staande scenario’s schreef ze het tweede seizoen van de reeks Engrenages en werkte ze mee aan de bewerking van seizoen 4. Zij heeft verschillende series bedacht waaronder Les beaux mecs, Tropiques amers, Paris en Insoupçonnable. Momenteel werkt ze aan de scenario's voor 9.mm en Faceless, een Engelse coproductie.



Veerle Baetens - actrice

Veerle Baetens heeft in België - en daarbuiten - geen introductie meer nodig. Ze heeft zowel in het theater als op de filmset en op televisie haar sporen verdiend. In 2008 won ze verschillende prijzen voor haar vertolking in de telenovelle 'Sara'. In 2013 verwierf ze internationale bekendheid dankzij haar rol in de Oscar-genomineerde speelfilm 'The broken circle breakdown' van Felix Van Groeningen. Daarna speelde ze in 2015 een van de belangrijkste rollen in 'D’Ardennen' van Robin Pront en in de Europese misdaadserie 'The team'. Dankzij het grote succes van 'The broken circle breakdown' in Frankrijk bouwde Veerle ook daar een carrière uit en kreeg ze onder andere hoofdrollen aangeboden in 'Un début prometteur' en de miniserie 'Au-delà des murs' voor Arte. Veerle was ook de medebedenkster en -schrijfster van de bejubelde Eén-reeks 'Tabula rasa'. Ze schitterde in 2018 in de kortfilm 'Une sœur' van Delphine Girard, die dit jaar genomineerd is voor een Oscar. Daarna speelde ze in 2019 een van de hoofdrollen in de langspeelfilm 'Au nom de la terre', die sinds zijn release een groot kassucces is. Ze speelt dit jaar de hoofdrol in de Eén-reeks 'Cheyenne & Lola' van Eshref Reybrouck aan de zijde van Charlotte Le Bon.



Charlotte Le Bon - actrice

Charlotte Le Bon werd in 2010 ontdekt door Canal+, waar ze startte als weervrouw. Ze begon daarna haar filmcarrière bij regisseurs als Laurent Tirard, het duo Nicolas en Bruno, en Michel Gondry. Ze onderscheidde zich in meer dramatisch werk door haar rol in 'La marche' van Nabil Ben Yadir en haar vertolking van Victoire Doutreleau in de filmbiografie Yves Saint Laurent, die haar in 2015 een nominatie opleverde voor de César van de beste vrouwelijke bijrol. Haar carrière in de Verenigde Staten begon met 'The hundred-foot journey', een productie van Steven Spielberg en Oprah Winfrey, 'The walk: dreaming higher' en 'The promise' waarin ook Christian Bale en Oscar Isaac spelen. Ze bouwde ook aan een carrière als beeldend kunstenares met tentoonstellingen in 2016 en 2017. In 2018 schreef en regisseerde ze haar eerste kortfilm 'Judith hotel'. Momenteel is ze bezig met de filmbewerking van de strip 'Une soeur' van Bastien Vives. Dit jaar keert ze terug naar het televisiescherm met een van de twee hoofdrollen in 'Cheyenne & Lola', aan de zijde van Veerle Baetens.



De Personages



Cheyenne (Veerle Baetens)

Cheyenne is parttime tatoeëerster maar verdient vooral haar brood als schoonmaakster op de veerboten van en naar Engeland. Af en toe maakt ze ook schoon in huizen en hotels. Ze is hier in de streek geboren, helemaal onderaan de sociale ladder. In deze noordelijke uithoek van Frankrijk kent ze iedereen, en iedereen kent haar. Cheyenne weet hoe ze zich in dit milieu moet gedragen en heeft er connecties, maar is stiekem vastbesloten zich eruit te werken. Tegenslagen incasseert ze zonder morren en zelfs in de ergste situaties blijft ze kalm.



Aan het begin van het verhaal is Cheyenne teruggekeerd naar haar streek na één jaar cel vanwege medeplichtigheid aan een overval met geweld. Ze woont alleen op een camping, werkt zo veel mogelijk uren als poetsvrouw, mijdt haar vroegere kennissen en spaart al haar geld voor haar grote droom: emigreren naar Brazilië om er een tatoeagestudio te openen. Het is ook de enige manier om een veilige afstand te scheppen tussen haar en haar echtgenoot, een gewelddadige Parijse overvaller die weigert te scheiden. Dat ze dan haar zus Mégane moet achterlaten van wie ze houdt, maar die altijd een blok aan haar been zal blijven, is jammer maar onvermijdelijk. Alles is klaar. Over twee dagen zal ze vertrekken. Maar dan stoot Cheyenne op Lola, die in deze uithoek haar minnaar komt opzoeken. Die ontmoeting zal haar leven een andere wending geven, ten goede en/of ten kwade.



Lola Dubois (Charlotte Le Bon)

De knappe 27-jarige Lola is nooit in staat geweest om langer dan twee weken dezelfde job te houden. Met haar sexy, frivole en gemaakt positieve verschijning lijkt ze de typische bimbo die selfies op Instagram post en geen andere ambitie heeft dan het vinden van een man die zich over haar ontfermt. Maar achter dat oppervlakkige uiterlijk van een even knap als ongevaarlijk leeghoofdje verbergt Lola een ziekelijk gebrek aan empathie en een hart van steen.



Als kind werd Lola door haar ouders verwaarloosd en ze heeft een groot deel van haar leven alleen doorgebracht. Omdat ze nooit liefde heeft ontvangen, is ze niet in staat om dat concept ook maar te begrijpen. Ze heeft zichzelf een persona aangemeten, dat geobsedeerd door selfies lijkt en stellig overtuigd is dat haar schoonheid en vastberadenheid zullen volstaan om geld en geluk te verkrijgen. Omdat ze totaal geen scrupules, medelijden of normbesef kent, is ze in staat tot uitbarstingen van extreem geweld waarover ze niet het minste berouw voelt. Haar ontmoeting met Cheyenne is bij uitstek de emotionele openbaring in haar leven en ze hecht zich aan haar als een puppy. Maar het wordt haar snel duidelijk dat ze, om Cheyenne te vriend te houden, zal moeten verbergen waartoe ze in staat is.



Mégane Beulette

Mégane is de halfzus van Cheyenne. Cheyenne ziet haar doodgraag, maar ze is ook een blok aan haar been. Mégane is een ongehuwde moeder van twee jongetjes en stapelt het schoonmaakwerk en de kleine baantjes op terwijl ze ervan droomt om in de evenementensector te werken. Ze stilt haar verlangen naar erkenning door haar succesvolle maar gewaagde blog. In tegenstelling tot haar zus trekt Mégane graag de aandacht. Ze handelt voordat ze denkt. Het maakt niet uit of de mensen haar grof of vulgair vinden, of ze haar baan verliest door haar buitensporig gedrag of dat ze gevaar kan lopen door haar verleidingsspel met het plaatselijke uitschot. Ze lacht erom. Ze wil een vrije vrouw zijn en leven zoals zij wil.



Yannick

Yannick is de onbetwiste leider van de plaatselijke onderwereld. Drugshandel, prostitutie, mensensmokkel, alles loopt via hem. Hij wordt bijgestaan door zijn vrouw Babette, die zich met de boekhouding bezighoudt. Iedereen in de streek weet dat je de hulp van Yannick kunt inroepen als je in de problemen zit. Hij slaagt er altijd in om een situatie op te lossen. Maar zoals elke zichzelf respecterende ‘godfather’ presenteert hij gepeperde rekeningen voor zijn diensten. Je kunt beter niet bij hem in het krijt staan noch proberen uit zijn greep te ontsnappen. Zijn enige zwakheid is dat hij verliefd wordt op Lola.



Babette

Als bazin van de Bar des Amis en wettige echtgenote van de regionale misdaadleider staat Babette bovenaan in de sociale hiërarchie. Met haar donkere, koude en dreigende schoonheid houdt ze de boel op orde. Van achter haar bar lost ze conflicten op en speelt ze raadsvrouw voor haar echtgenoot. In het geheim lijdt ze onder haar eenzaamheid en droomt ze ervan om deel uit te maken van de groep vrouwen rond Cheyenne en Lola. Hoewel ze jaloers is in de liefde, kan ze bepaalde misstappen verdragen. Maar als ze zich verraden voelt, wordt ze net zo gevaarlijk als haar echtgenoot.



Mickael Grandjean

Mickael Grandjean is Cheyennes eerste liefde. Hij is net als zij opgegroeid in dit kleine gebied in Noord-Frankrijk. Hij heeft haar zonder enige uitleg verlaten en is vertrokken toen zij net haar moeder had verloren. Ze hebben elkaar al tien jaar niet meer gezien wanneer hun wegen elkaar toevallig weer kruisen. Ondertussen is hij bij de politie gegaan. Hoewel ze het niet toegeven, is de wederzijdse aantrekking nog altijd aanwezig. Het probleem is dat ze niet meer in hetzelfde kamp zitten.



Clotaire

Als rechterhand van Yannick kent Clotaire alle knepen van het vak. Zijn enige zwakke plek is zijn gehandicapte zoon, over wie hij de voogdij heeft en die door Yannick geminacht wordt.



Dany Chapelle

Dany is een nieuw soort zwendelaar, een flamboyante coach die met zijn programma ‘Life Project’ mensen oplicht die op de dool zijn. Hij heeft Lola aangetrokken als zijn ‘assistente’ voor zijn seminars. Maar Lola zal al snel ontdekken dat Dany in feite een loser is die getrouwd is met een energieke vrouw.



Espérance

Espérance is een jonge vrouw van Afrikaanse afkomst die in de plaatselijke supermarkt werkt. Haar geweldadige vriendje Banjoko houdt haar onder de duim, en daarom helpt ze hem om migranten naar Engeland te smokkelen. Haar ontmoeting met Cheyenne en Lola opent nieuwe perspectieven voor haar. Ze maakt zich los uit haar ongezonde relatie en wordt hun partner.



Rachida

Rachida is de advocate van Joël Barden, de ex-man van Cheyenne. Ze kent alle knepen van het strafrecht waarmee ze zonder scrupules een misdadig cliënteel van dienst is: ondoorzichtige financiële constructies, vlucht naar het buitenland… Cheyenne en Lola vertegenwoordigen een soort daders die ze niet kent. Dat brengt haar helemaal van haar stuk.



'Cheyenne & Lola' is een productie van Lincoln TV en Orange Studio in coproductie met Scope Pictures en Pictanovo, in samenwerking met de VRT. De coproducent is Geneviève Lemal met Pictanovo en de ondersteuning van Région Hauts de France, Région Normandie, in partnerschap CNC en in samenwerking met Normandie Images. De reeks is binnenkort in preview te zien bij Streamz en is in 2021 voor iedereen beschikbaar op Eén.



