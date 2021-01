Een programma met ballen: 'Bal National' op njam!

Foto: njam! - © Studio 100 2021

Begin alvast te watertanden want de enige echte Wim Ballieu geeft op njam! zijn geheime tips voor de lekkerste (gehakt)ballen prijs in het gloednieuwe programma 'Bal National'.

Wim Ballieu is niet meer weg te denken uit de Belgische culinaire wereld. Met zijn gehaktballenrestaurants Balls & Glory verovert hij het hele land, en ook op allerlei festivals kun je de gehaktballen van Wim proeven bij z'n foodtruck. Daarnaast is Wim bekend van verschillende tv-programma's.

'Bal National'

De Belg en zijn (gehakt)bal: dat is een culinaire lovestory. De gehaktbal is deel van ons nationaal erfgoed. In 'Bal National' staan er altijd ballen op het menu: in alle maten, kleuren en geuren. Hierdoor willen we zoveel mogelijk mensen inspireren om creatief aan het rollen te gaan.

In elke aflevering bereidt Wim twee verschillende gerechten met gehaktballen. Hij stopt er een smeuïge vulling in of pimpt het gehakt met de favoriete smaken van de Belgen. Met een dosis culinaire nostalgie of net heel hedendaags. Het gehakt zelf komt ook in al zijn varianten aan bod. Naast het 'klassieke' varkens-, rund- of kalfsvlees gaat Wim ook met kippengehakt, visgehakt en vegetarisch gehakt aan het rollen.

Kijkers krijgen niet enkel de inspiratie om klassiekers zoals balletjes in tomatensaus op hun allerbest op de tafel te toveren. Wim laat ook zien hoe (en waarmee) je (gehakt)ballen kan vullen. Een techniek die hij perfectioneerde in de restaurants van Balls & Glory, maar die mensen thuis ook feilloos kunnen toepassen.

Wim Ballieu: 'Ik kreeg belangstelling voor koken toen ik drie, misschien vier, jaar oud was. Iedereen rondom mij was altijd aan het koken en werkte keihard: mijn grootouders hadden een boerderij met een gigantische moestuin, mijn ouders hadden een slagerij en ik was altijd wel op één van beide plekken te vinden. Zeker nu tijdens deze coronaperiode kan ik mij écht nog eens amuseren in mijn eigen keuken. Dan denk ik ook oprecht: 'man, zo'n coole keuken dat ik hier heb'. Het liefst maak ik dan vanalles door elkaar en dat bovendien aan een razend tempo. Die horeca-ervaring zit er toch wel in hoor. Ik blijf trouwens ook grote fan van de hele beleving van op restaurant te gaan.'

Kortom, voor Wim heeft de gehaktbal géén geheimen meer. En binnenkort voor jou ook niet meer! Het bewijs zie je op njam! in 'Bal National'.

Leuke extra

Om 'Bal National' tot in de puntjes Belgisch te kleuren, wordt in het programma ook enkel en alleen muziek van eigen bodem gebruikt.



'Bal National', vanaf 24/ januari elke zondag om 11.00 uur met diezelfde dag herhalingen om 16.00 en om 23.00 uur.