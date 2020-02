Eén pakt uit met Olympische 'Reizen Waes'-special (VIDEO)

En pakt uit met Olympische 'Reizen Waes'-special (VIDEO)

Foto: Eén © VRT 2020

Deze zomer zijn alle ogen van de wereld gericht op Japan en de Olympische Spelen in de hoofdstad Tokio. Een belangrijk moment voor het land, want samen met de atleten worden er maar liefst 40 miljoen toeristen verwacht. En dat voor een eiland dat altijd prat is gegaan op haar eigenheid en unieke cultuur.

Japan heeft zich altijd wat geïsoleerd van de buitenwereld waardoor er een unieke cultuur is ontstaan. Aan dat isolement zou in 2020 nu wel eens definitief een einde kunnen komen.



Tom Waes: 'Ik ben al jaren gefascineerd door Japan. Het land staat bekend om zijn unieke, eigen cultuur en in die eeuwenoude tradities wil ik me helemaal onderdompelen. Met de Olympische Spelen én een enorme toevloed aan toeristen in aantocht zou het wel eens de laatste kans kunnen zijn om Japan in al zijn authentieke facetten te leren kennen. Die kans wil ik niet laten schieten!'



In 'Reizen Waes: Japan' reist Tom drie zondagen na elkaar door Japan. Hij start in Nagasaki, in het zuiden van het Japan, om helemaal tot in het hoge noorden te reizen. Meer dan 2,500 kilometer in vogelvlucht, door de drukke steden en het verlaten platteland. Het resultaat van deze unieke trip zie je later dit voorjaar op Eén, om helemaal in Japanse sferen uit te kijken naar de Olympische Spelen. Dit najaar volgen verdere nieuwe afleveringen.



'Reizen Waes Japan', later dit voorjaar op Eén!







Lees ook: