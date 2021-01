Een kijk in het leven van 11-jarig topmodel Summer op VIJF

'Summer De Snoo: Picture Perfect', een documentaire over het Nederlandstalige topmodel. Ze is pas 11 jaar oud, maar ze wordt nu al vergeleken met het Friese supermodel Doutzen Kroes.

Wat zijn haar drijfveren, hoe gaat ze om met alle kritiek en wat is de rol van haar ouders? De nog jonge Summer de Snoo is hard op weg de wereld te veroveren. Modehuizen in Milaan en Amerika staan voor Summer in de rij en contracten liggen klaar.

De Antwerpse documaakster en regisseur Cheeru Mampaey volgde Summer en haar familie en geeft in drie delen een persoonlijk kijk in hun leven. De realityserie laat zien wie Summer is, wat ze graag doet en wat ze allemaal leuk vindt. Zo gaat de reeks over haar modellenwerk, naar school gaan of tijd doorbrengen met haar familie op de camping.

'Summer: Picture Perfect' ,woensdag 6 januari om 20.35 uur op VIJF.