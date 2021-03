Eén draagt ook dit jaar #steunkousen op Werelddownsyndroomdag

Op 21 maart is het Werelddownsyndroomdag. Na het grote succes van de vorige twee edities van #steunkousen roept En op om op 21 maart opnieuw twee verschillende sokken aan te doen.

Twee verschillende sokken zijn het symbool geworden van Werelddownsyndroomdag en tonen aan dat anders zijn dik oké is.

Net als vorig jaar slaat Eén de handen in elkaar met Veritas om sokken te verkopen voor het goede doel. Nieuw is dat Dieter Coppens samen met zijn partner van hun grafisch bureau deze kousen zelf ontworpen heeft. Ze kregen inspiratie voor de ontwerpen van – hoe kan het ook anders – Lisa, Hélène, Lore, Kevin, Martijn en Pieter. De zes reisgenoten uit het eerste en vierde seizoen van Down the road zijn alvast dolenthousiast over het eindresultaat.

Lisa, Hélène, Lore, Kevin, Martijn en Pieter: 'Wauw, zo leuk om eindelijk het resultaat te kunnen zien van de sokken! Dat we allemaal onze eigen ideeën voor het ontwerp mochten doorgeven, was supertof. We kijken ernaar uit om binnenkort opnieuw Werelddownsyndroomdag te vieren. En om samen iedereen in de bloemetjes te zetten die anders is, want dat is dik oké.'

De collectie bestaat uit twee mannenparen, twee vrouwenparen en twee kinderparen met verschillende afbeeldingen. De collectie is te herkennen aan de drie pijltjes op de onderkant van elke sok: deze symboliseren het downsyndroom.

Dieter Coppens: 'Ik moest geen seconde twijfelen om samen met mijn reisgenoten iedereen die anders is, opnieuw in de bloemetjes te zetten op hun dag. Dat ik dit jaar samen met hen de sokken kon ontwerpen voor het goede doel, maakt de actie alleen maar mooier.'

Sokken voor VillaVip

Per verkocht paar sokken schenkt Eén 1 euro aan een goed doel. De opbrengst van de steunkousen die Eén samen met Veritas verkoopt, gaat dit jaar naar de organisatie VillaVip. De sokken zijn verkrijgbaar bij Veritas vanaf vrijdag 5 maart.

Michiel Maeyaert, oprichter VillaVip: 'Het ingezamelde bedrag zal integraal ingezet worden om de bewoners in elke VillaVip woning de kans te geven om zich nóg meer te ontplooien in al hun interesses en passies. Zo staan er al moestuinprojecten op stapel, wordt er reikhalzend uitgekeken naar nieuwe duofietsen of de komst van enkele nieuwe huisdieren. We willen Veritas, Eén en het 'Down the Road'-team uit de grond van ons hart bedanken voor het opzetten van deze warme actie. Vanzelfsprekend danken wij ook alle sympathisanten die deze actie steunen.'

VillaVip is een organisatie die zich inzet om inclusieve woningen te realiseren voor personen met een beperking. Door de kleinschaligheid van de huizen en de bijzondere manier van zorg dragen voor de bewoners onderscheiden ze zich van andere organisaties. In een VillaVip wonen telkens tien volwassenen met een beperking samen met een inwonend zorgkoppel en hun gezin. Een echte warme thuis creëren waar iedereen voluit mag leven en zorg op maat kan krijgen, daar streeft VillaVip naar. Kom hier meer te weten over VillaVip.

#steunkousen: draag op 21 maart twee verschillende sokken

Eén en de reisgenoten van 'Down the Road' roepen dus ook dit jaar alle Vlamingen op om twee verschillende sokken te dragen op 21 maart, Werelddownsyndroomdag. Meedoen is simpel: trek een foto van de twee verschillende sokken en post hem op sociale media met de hashtag #steunkousen.