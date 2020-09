Eén bevestigt tweede seizoen voor 'Château Planckaert'

Foto: Eén - © VRT 2020

Intussen meer dan tien jaar geleden dat de Planckaerts te zien waren op VTM, maar nu zijn ze helemaal terug! En hoe? Met meer dan een miljoen kijkers zijn de Planckaerts echte kijkcijferkanonnen.

In hun realityreeks 'Château Planckaert', renoveren ze met de hele familie een vervallen kasteel in Frankrijk. En op de grote vraag of er een tweede seizoen komt, kwam er maandagavond in de talkshow 'Vandaag' een verlossend antwoord: JA!

Check de video:

Eerder vertelden de Planckaerts al aan TVvisie hoe ze hun droom willen waarmaken.



Lees ook: