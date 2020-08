Eclips TV komt met de 'Corona Quiz'

Vanaf dinsdag 1 september zendt Eclips Tv de 'Corona Quiz' uit. Dat is een origineel voor Eclips TV bedacht spelconcept waarbij de kijker thuis kandidaat is en elke dag 7 vragen kan beantwoorden, opgedeeld in drie rondes.

De kijker kan zelf zijn score bijhouden op een heel eenvoudige manier. Er zijn 2 visuele rondes en 1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een uiz die je in de (letter)greep houdt'.

Het is een relaxe quiz van tien minuten, zonder enerverende thema's of tikkende klokken, op maat van de Eclips-kijker. Michel Follet is dagelijks de gastheer van dienst.

'De Corona Quiz', elke weekdag om 10.05, 16.00 en 22.25 uur op Eclips TV.