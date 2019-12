'Durf te Vragen' krijgt tweede seizoen

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2019

Siska Schoeters mag een nieuw seizoen maken van haar programma 'Durf te Vragen'. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De eerste reeks afleveringen werd begin dit najaar met succes uitgezonden op En.

In 'Durf te Vragen' stelt Siska Schoeters vragen van Vlamingen aan andere Vlamingen die net dat ietsje anders zijn. Kwamen onder anderen voorbij: mensen met dwerggroei, mensen die houden van BDSM, rolstoelgebruikers, priesters en verslaafden.

Het eerste seizoen was een succes met pieken tot 900.000 kijkers. Reden genoeg om een nieuw seizoen te maken, want er zijn nog zoveel vragen te stellen aan zoveel verschillende mensen. Welke onderwerpen aan bod zullen komen en wanneer de nieuwe reeks van 'Durf te Vragen' wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

Bron: Het Nieuwsblad