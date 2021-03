Drake op 1 in de 'MNM R&Beats Top100'

'One Dance' van Drake staat bovenaan de eerste 'MNM R&Beats Top100', de lijst met de 100 beste R&B en Hip Hop hits volgens de luisteraars van jongerenzender MNM.

Daarmee bevestigt Drake zijn status als de populairste rapper bij een jong publiek. 'Without You' van The Kid Laroi, de recente hit van de 17-jarige Australische rapper staat op 2 in de 'MNM R&Beats Top100'. 'Crazy in Love' van Beyonce en Jay-Z vervolledigt het podium. Beyonce kroont zich met 7 noteringen tot Queen Bey van de lijst.

Van de 8 Belgische artiesten in de 'MNM R&Beats Top100' is Tourist LeMC de populairste, zijn 'Koning Liefde' staat op 8. Opvallend jong talent in de lijst is Dina Ayada: zij won een jaar geleden de Battle of Talents op MNM, haar single 'We Got all the Time' staat op 54 in de 'MNM R&Beats Top100'.

Brahim presenteerde zaterdag vanaf 14.00 uur de eerste editie van de 'MNM R&Beats Top100'. 'MNM R&Beats' is er elke donderdagavond op MNM met Brahim, voorafgegaan door de 'MNM R&Beats Hitlist' met Anushka Melkonian. De beste Hip Hop en R&B hoor je 24/7 in de 'MNM R&Beats'-stream, te beluisteren via de MNM-app.

Top 10

Dit is de top 10 van de 'MNM R&Beats Top100':

1. 'One Dance' – Drake feat. WizKid & Kyla

2. 'Without You' – The Kid LAROI

3. 'Crazy In Love' – Beyoncé feat. JAY-Z

4. 'Lose Yourself' – Eminem

5. 'Blinding Lights' – The Weeknd

6. 'Empire State Of Mind' – JAY-Z & Alicia Keys

7. 'Still D.R.E.' – Dr. Dre feat. Snoop Dogg

8. 'Koning Liefde' – Tourist LeMC

9. 'Diamonds' – Rihanna

10. 'Reünie' – Snelle

Ontdek de volledige lijst via MNM.be of in de MNM-app.