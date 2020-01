DPG Media investeert fors in lokale content, tweede VTM-zender EN 'Vlaamse Netflix'

Foto: © DPG Media 2019

Het kijkgedrag verandert razendsnel, de wereld van televisie en video veranderen razendsnel en ook DPG Media verandert in sneltempo mee. DPG Media volgt de kijker en rolt daarom een nieuwe videostrategie uit.

Die nieuwe strategie bestaat uit de uitbouw van twee digitale platformen en de versterking van het lineaire aanbod. Centraal staat een forse investering in creatieve, Vlaamse content, die zo breed mogelijk wordt aangeboden. Digitaal via VTM GO en dit jaar ook op een nieuw betalend streamingplatform, de zogenaamde Vlaamse Netflix. Lineair wordt er geïnvesteerd in een tweede VTM-zender.

Tweede VTM-zender biedt mix Vlaamse en internationale programma’s

VTM heeft de voorbije 7 jaar een straf parcours afgelegd en heeft een unieke band met de kijker in Vlaanderen. VTM wordt nu verbreed met de opstart van een tweede VTM-zender met een mix van Vlaamse en internationale programma’s. Later wordt meer bekend gemaakt over de timing, de naam en de programmatie.

Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, radio & streaming: 'We bouwen de unieke band die VTM heeft met de kijkers in Vlaanderen verder uit, niet alleen lineair, maar ook met een sterk digitaal verhaal. Naast de investeringen in het lineaire, bouwen we verder aan ons succesvol VTM GO-platform en starten we ook met een betalend streamingplatform. Vlaamse, creatieve content is key. De kijker wordt onze programmadirecteur: hij bepaalt welke content, wanneer en met welk comfort hij die wil zien.'

Forse investering in lokale content voor VTM GO en Vlaamse Netflix

DPG Media blijft verder investeren in de digitale transformatie van haar audiovisuele activiteiten. Het gratis videoplatform VTM GO is een groot succes: meer dan 500.000 actieve kijkers genereren meer dan 11,5 miljoen views per maand. De nieuwe programma’s van de tweede VTM-zender zullen ook daar te zien zijn.

Daarnaast gaat DPG Media verder met de ontwikkeling van een streamingplatform met een betalend digitaal aanbod van binnen- en buitenlandse series en films, de zogenaamde Vlaamse Netflix. Hierop zal heel wat exclusieve content te zien zijn, met fictie als belangrijkste genre. Zo staat het al vast dat 'De Bende van Jan De Lichte' op het platform te zien zal zijn.

Calogero Macaluso, director streaming en marketing: 'We zijn enorm trots op VTM GO, dat op een goed half jaar de digitale bakens heeft verzet. We blijven dit platform verder uitbouwen. Daarnaast willen we met het opstarten van een nieuw streamingplatform inzetten op maximaal on demand kijkcomfort waarbij de kijker eindeloos en reclamevrij kan bingen.'