'Down the Snow': hartverwarmende ontvangst voor Dieter Coppens en Kevin in Kortrijk

Foto: © VRT 2019

Afgelopen week trokken Dieter Coppens en Kevin er weer op uit voor 'Down the Snow'. Heel Vlaanderen leefde mee met hun liftavontuur voor De warmste week, en steunde hen en het goede doel.

Maandag kwamen Dieter en Kevin aan in Kortrijk en werden er warm onthaald door alle aanwezigen. Daar ontdekten ze ook dat hun actie maar liefst 93.783 euro opbracht voor vzw GimmeShelter.

Dieter en Kevin liften deze keer van Rusland naar Kortrijk, momenteel de warmste plek in Vlaanderen. Na zo'n 3000 kilometer en ontelbare liften kwamen ze daarnet moe maar voldaan aan. De overweldigend enthousiaste ontvangst in Kortrijk maakte het alleen maar beter: Dieter en Kevin werden er opgewacht door tal van Vlamingen die naar Kortrijk waren afgezakt, en door Kevins vriendin Lisa, die hij leerde kennen in 'Down the Road'. Ze werden onthaald op luid applaus en bij aankomst begeleid door een indrukwekkende fanfare.

Kijkers konden Dieter en Kevin steunen door 'Down The Snow' te sms’en naar 4342 of een steunkaart te kopen via een.be. Dit hebben ze dan ook massaal gedaan en zo steunden ze GimmeShelter, een vzw die zich inzet voor daklozen in Vlaanderen. Want in een warme samenleving hoort niemand op straat te slapen - maar toch is dat exact wat duizenden mensen in Vlaanderen moeten doen. Met de opbrengst van de actie zal GimmeShelter dus heel wat kunnen verwezenlijken.

Het liftavontuur was online te volgen via de site van Eén. Het volledige reisverslag van Dieter en Kevin is vanaf morgen online te vinden bij Eén op VRT NU, en is op 31 december te beleven op televisie bij Eén. Dieter, Kevin en Eén bedanken heel Vlaanderen voor de massale, warme steun.