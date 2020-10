'Down the Road 4' vanaf 22 november op de zondagavond van Eén - VIDEO

'Down the Road 4' vanaf 22 november op de zondagavond van En - VIDEO

Foto: Eén - © VRT 2020

Vanochtend loste En de eerste beelden van het gloednieuwe seizoen van 'Down the Road'. En meteen kreeg Vlaanderen ook het precieze startmoment om naar uit te kijken: het vierde seizoen zal vanaf zondag 22 november te zien zijn op En.

In dit nieuwe seizoen trekt Dieter Coppens opnieuw op pad met de reisgenoten uit het 1ste seizoen. Drie jaar na hun eerste avontuur vertrekken Pieter, Lore, Hélène, Kevin, Martijn en Lisa vol enthousiasme op een nieuwe reis, samen met Dieter en begeleidster Saar.

De groep trekt twee weken door het sneeuwrijke Finse Lapland. Ze ontdekken de prachtige natuur, glijden met husky’s over bevroren meren, maken kennis met de Sami en trotseren een indrukwekkende ijswand. Naast al die nieuwe ervaringen genieten ze vooral van het samen zijn, want de bende is intussen een hechte vriendengroep geworden.

'Down the Road', vanaf 22 november elke zondagavond op Eén.