Dorien is de 'Blokken'-kampioen!

Dorien Desmedt haalde het in 'Blokken' vrijdag 2 juli van Jeroen en wint de hoofdprijs van de finaleweek: een achtdaagse reis naar Zweeds Lapland voor twee personen.

Dorien was een van de zes sterkste spelers van het afgelopen seizoen, en mocht daarom terugkeren in deze finaleweek. Doorheen het seizoen nam ze deel aan 5 afleveringen. Woensdag kwam ze terug in het spel.

Ze nam het in de finale op tegen Jeroen, die deelnam aan 9 afleveringen. Hierdoor stond hij bovenaan het klassement en moest hij enkel deze laatste finale-aflevering spelen.

Ook het goede doel werd gesteund tijdens deze finaleweek: per keer dat het achtletterwoord werd gevonden, ging er 1.000 euro in de groepspot. Die groepspot bracht uiteindelijk 5.000 euro op en wordt aan Kom Op Tegen Kanker geschonken.

'Blokken' is er terug in september!