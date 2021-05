Dit zijn de eerste repetitiebeelden van Hooverphonic op podium Eurovisiesongfestival!

Foto: Zeb Daemen - Eén © VRT 2021

Het is aftellen naar de 65ste editie van het Eurovisiesongfestival. Hooverphonic is ondertussen al afgezakt naar Rotterdam en maakt zich klaar om Europa te overtuigen met 'The Wrong Place'.

Zaterdag vertrok Hooverphonic richting Rotterdam. Zo waren Alex Callier, Raymond Geerts en Geike Arnaert ruim op tijd voor hun eerste repetitie op het grote podium in Ahoy. En die ging zeer vlotjes. De eerste reacties bij de pers waren alvast positief, meldt VRTNWS: 'Simpel, donker, elegant'. Het is duidelijk dat Hooverphonic wil overtuigen met de song. Zelf benieuwd? Kijk hieronder naar de eerste repetitiebeelden.



Ook de volgende dagen staan er nog heel wat repetities op het programma. Hooverphonic verdedigt de Belgische kleuren tijdens de eerste halve finale op dinsdag 18 mei. Zo volg je het Eurovisiesongfestival bij de VRT!