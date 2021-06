Dit was de finale van 'Thuis', seizoen 26!

Vrijdag 11 juni kon Vlaanderen kijken naar de laatste superspannende, maar ook hartverwarmende 'Thuis-'aflevering van dit seizoen. En er is heel wat om naar uit te kijken, bij de terugkeer in september.

Het einde van Jacques… en hij slaat toch nog één keer toe bij Rosa

Tim en Dieter hebben te vroeg gedacht dat de zaak rond Jacques opgelost is. Bij de bevrijding van Judith loste Tim het dodelijke schot. Jacques zakte door de knieën. Rosa is verdwenen. We weten al dat ze ergens verborgen is, maar moeten tot na de zomer wachten om te weten hoe snel ze haar vinden.

Wat een mooi feest: Marianne en Leo zeggen alsnog 'ja'

Het 26ste seizoen van 'Thuis' sluit af met het ja-woord van Leo en Marianne. Even zag het er naar uit dat het niet zou doorgaan, maar eens Judith in veiligheid was, kon niets hen nog tegenhouden.

'Hoeveel we ook zullen kibbelen en op elkaars tenen trappen, wij horen bij elkaar', vat Marianne het perfect samen. En heel Vlaanderen zag dat het goed was. 'Op Leo en op de liefde', sloot ze haar speech af. Die twee hebben nog een mooie toekomst in het verschiet.

En ook Tamara zegt 'ja' tegen Bob: een nieuw huwelijksfeest in de maak

Wat een fantastisch nieuws kreeg Bob in de seizoensfinale: hij is kankervrij. Alle resultaten zijn goed. En natuurlijk kan hij die nieuwe toekomst alleen maar met Tamara en Leotje ingaan. Hij ging op de knieën en zij zei 'ja'. Op naar een nieuw huwelijksfeest in het volgende seizoen van 'Thuis'.

De heldin van de seizoensfinale is Thilly

Niet alleen is Thilly als eerste bij haar zus Judith, ze springt ook tussen de kogel van Jacques’ pistool en Waldek om hem te redden. Mocht Waldek nog een kleine hoop gehad hebben dat het goed kwam tussen hen, dan kreeg hij naast haar ziekbed een ijskoude douche. Thilly noemde het gewoon 'een reflex'. Maar dat doet geen afbreuk aan het feit dat ze het leven van twee mensen gered heeft. Zij is de ware heldin van de seizoensfinale.

Welkom Finn en Jaan

Christine en Adil zijn bevallen van hun twee zoontjes Finn en Jaan. Met dubbele emoties bij de ouders: de blijdschap van de goede gezondheid van Jaan, de krop in de keel voor het afscheid van Finn. Dit kan niet anders dan een stevige impact hebben op hun relatie. Is hun liefde voor elkaar sterk genoeg om met dit vreselijke verdriet samen om te gaan?

Wat heeft Peter gezien? Femke vindt meer dan steun bij Kobe

Het ziet er naar uit dat huwelijk van Peter en Femke voor goed uiteen gespat is. Nina, Yasmine en Peter samen zien als gelukkig gezinnetje, werd voor haar de druppel te veel. Ze zocht troost en vond meer dan dat bij Kobe. Peter zag het gebeuren en hij pakte zijn koffers.

Hopelijk vinden ze elkaar nog terug dit najaar? De problemen voor hun huwelijk zijn zeker nog niet opgelost. Gaat Peter zijn dochter Yasmine opvangen wanneer Nina in de gevangenis zit? Krijgt Yasmine dan een eigen plek in het gezin naast Vic?

Joren laat Stan zitten.Dit lijkt de definitieve breuk

De afgelopen weken groeiden Stan en Joren steeds dichter naar elkaar. Thilly pookte als een echte cupido het liefdesvuur aan, maar het is dan toch niet gelukt. Joren kan Stan niet loskoppelen van de dood van zijn vader. De herinnering zorgt ervoor dat hij opnieuw mislukt in zijn rijexamen. Twee gebroken harten blijven alleen achter, waarvan eentje ondertussen ver weg in Mali.

'Thuis', seizoen 27, vanaf het najaar 2021 terug op Eén.