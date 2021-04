Dit is de startdatum van nieuw seizoen 'Château Planckaert' op Eén!

Foto: Eén/VRT - © Vincent TV 2021

Ze zijn terug! De familie Planckaert timmert binnenkort verder aan hun grote droom in Frankrijk in nieuwe afleveringen van het populaire 'Château Planckaert'. En dit keer gooit corona ook hier roet in het eten.

De coronaperikelen hebben flink roet in het eten gegooid bij de bouwplannen van het kasteel. De familie neemt dan ook de moeilijke beslissing om zich op te splitsen.

De mannen trekken zonder hun gezinnen naar Frankrijk om vastberaden de renovatie van hun kasteel verder te zetten. De vrouwen blijven in België om de voorbereidingen voor hun toekomstige verhuis te treffen. Zo zoeken ze een oplossing voor het runnen van hun chambre d’hôtes en de studies van de kinderen. Na een hartverscheurend afscheid en problemen met de nodige documenten steken Eddy, Francesco, Christopher en Junior de Franse grens over. Stephanie en Christa zorgen ondertussen vol toewijding voor mémé Clara. Eddy is razend benieuwd om te zien wat zijn (schoon)zonen in een vorige werktrip verwezenlijkt hebben en ontdekt de wilde plannen die ze met het dak hebben... Ook op persoonlijk vlak staat er heel wat op til. Zo jagen Devon en Mageno hun koersdromen na en probeert Junior zijn race-ambities waar te maken. 'Château Planckaert' is een programma van Vincent TV voor Eén. 'Château Planckaert', vanaf 2 mei elke zondag om 20.00 uur op Eén.