Dit is De Humorklas 2020 van Radio 2

Elke twee jaar gaat Radio 2 in De Humorklas op zoek naar opkomend comedytalent. Met De Humorklas geeft Radio 2 onbekend humortalent de kans om zich te bewijzen.

Cabaret, stand-up comedy, humoristische liedjes, muzikale humor, sketches… Alles kan en alles mag, zolang de lachspieren maar in werking schieten.

Uit de vorige succesvolle edities onthouden we deelnemers zoals Jens Dendoncker, Kamal Kharmach, Sander VDV, Yannick Noben, Soe Nsuki en Amelie Albrecht. Allemaal hebben ze intussen hun sporen verdiend op en naast het podium.

De jury heeft na een intense selectiedag 9 kandidaten geselecteerd uit ruim 70 inzendingen. Zij zijn de leerlingen van De Humorklas 2020!

De 9 leerlingen van De Humorklas

Zondag 15 december kwamen beginnende comedians auditie doen voor ‘meester’ Han Coucke en een Radio 2-jury. Uiteindelijk werden 9 leerlingen geselecteerd, waarmee Han Coucke vanaf morgen aan de slag gaat in workshops. Een van hen zal zich op 25 maart 2020 de winnaar van De Humorklas 2020 mogen noemen.

Dit zijn de 9 leerlingen van De Humorklas 2020:

Karel De Rijcke (28) is een Gentenaar die al 3 jaar optreedt met zijn eigenzinnige set. Hij is lid van The Lunatics in Gent en stond al in het voorprogramma van Steven Mahieu en David Galle.

Charlotte Vandegehuchte (28) uit Gent is ook niet nieuw in de comedywereld. Ze doet al 3 jaar aan stand-up comedy en is actief bij het improvisatietheater Improcessie. Charlotte deed eerder al eens auditie voor De Humorklas.

Benjamin Roeges is 36 jaar en komt uit Wambeek. Hij nam in 2013 deel aan 'Zennekikomiek', een comedytraject uit het Pajottenland. Benjamin haalde in 2014 de voorrondes van Humo's Comedy Cup.

Jonas Van Weerst uit Sint-Amandsberg (39) stond nog niet eerder met comedy op de planken. Hij houdt zich al jaren bezig met storytelling en theater. Verhalen vertellen voor een publiek is dus absoluut zijn ding.

Fré Vanwijnsberghe uit Wilrijk is met z'n 16 jaar de junior van de groep. Dat wil echter niet zeggen dat hij onervaren is. Fré heeft al zo'n 13 open mics gedaan en is vastberaden veel te leren tijdens De Humorklas. Hans Teeuwen en Xander De Rycke zijn z'n voorbeelden.

Quinten Leon (31) uit Brussel heeft na zijn opleiding aan het kunsthumaniora en de theaterschool al heel wat voorstellingen gespeeld en performances gedaan. Momenteel houdt hij zich vooral bezig met stand-up comedy in het Nederlands én Engels.

Peter Kluppels (41) uit Borgerhout is de nestor van de klas. Hij is al 13 jaar bezig met stand-up comedy, na eerst gestart te zijn met slam poetry. In 2016 haalde hij de finale van Humo's Comedy Cup. Olaf uit de Disneyfilm Frozen is een van zijn voorbeelden.

Jade Mintjens is 21 jaar, afkomstig uit Westmalle en een bezige bij. Ze studeerde aan het Lemmensinstituut, speelt piano, acteerde in onder andere Metsiers/fABULEUS, houdt zich bezig met stand-up comedy en is actief bij The Lunatics.

Yannick Joos (35) uit Laken is al zo'n 3 jaar bezig met stand-up comedy. Hij probeert zoveel mogelijk open mics en voorstellingen te spelen, tot wel zo'n 4 keer per week. Dat combineert Yannick met een job als orthopedagoog.