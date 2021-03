Dit eerste koppel moet 'Huis Gemaakt' al meteen verlaten

Foto: VTM - © DPG Media 2021

De eerste aflevering van 'Huis Gemaakt' bracht de koppels vanavond meteen van de ene verrassing in de andere. In Kortrijk en Laakdal kregen ze niet alleen het vervallen pand te zien dat ze eigenhandig zullen moeten verbouwen, ze kregen ook te horen dat ze met 3 per pand de strijd tegen elkaar zouden aangaan en dat 1 van hen al onherroepelijk zou afvallen nog voor de eerste muur is gesloopt.

En dat gebeurde ook. Het eerste koppel uit Kortrijk, Charlotte en Thibaut, kon juryleden Cerina Marchetta en Gert Voorjans het minst overtuigen met hun maquette en moest 'Huis Gemaakt' meteen verlaten. Voor Femke & Tobias en Harry & Jerina gaat de strijd in Kortrijk verder. Voor de koppels uit Laakdal en Lokeren is het nog bang afwachten, want volgende week valt ook daar telkens één koppel af.

'Huis Gemaakt', elke woensdag om 20.40 uur bij VTM.