Dit brengt de nieuwe cultuurzender Podium 19 vanaf 21 januari

Vanaf 21 januari kunnen we terug meezingen, ontroerd worden of verbaasd achterblijven. De podiumkunsten keer weer het podium op met hun eigen zender: Podium 19. Da's genieten van de voorstellingen uit de vele Vlaamse cultuurhuizen.

De Vlaamse Kunstinstellingen starten samen een nieuwe tv-zender op! Podium 19 wordt een gezamenlijk, virtueel podium waar, zolang de zalen de impact van het coronavirus voelen, voornamelijk nieuwe producties uit de vele Vlaamse cultuurhuizen aan het publiek getoond worden. Dat publiek kan elke dag vanuit de huiskamer genieten van een breed en divers aanbod uit de podiumkunsten, stuk voor stuk projecten uit de programmering van culturele organisaties in Vlaanderen.



Programmering en schema

Vanaf donderdag 21 januari kan je elke dag terecht op Podium 19 voor een veelzijdig aanbod uit de Vlaamse cultuurhuizen met 2 TV-premières per avond, van donderdag tem zondag en re-runs van maandag tot en met woensdag.



Het uitzendschema gaat uit van nieuwe content op donderdag-vrijdag-zaterdag vanaf 21u, en op zondag vanaf 17u. Deze nieuwe content wordt herhaald doorheen de week, met re-runs op verschillende tijdstippen. Zo hebben lineaire kijkers verschillende opties om een uitzending te bekijken. Bovendien mixen de programmablokken met herhalingen bewust de diverse genres en disciplines, zodat de toevallige kijker nooit lang hoeft te wachten om iets naar keuze tegen te komen.



De vier ‘première’-dagen hebben elk een eigen genre en discipline:



- donderdag vanaf 21u : pop / rock

- vrijdag vanaf 21u : klassiek

- zaterdag vanaf 21u: podium

- zondag vanaf 17u: kids / jazz / wereld / literatuur



Themaweken

Daarnaast zijn er themaweken, zodat bepaalde hoogtepunten in het voorjaar ook via Podium 19 gevierd kunnen worden, zoals de Week van de Belgische Muziek, de Dag van de dans of het Klarafestival. Vanaf donderdag 28 januari staat Podium 19 in het teken van de themaweek Bach Academie.



Gedeeld podium

Naast content van de Kunstinstellingen staan er ook captaties van andere huizen op het menu. De komende weken zijn dat onder meer:



BAM! - Ultima Thule

Nordmann - Handelsbeurs

Geel Hesje - Nieuwstedelijk

Die Tote Stadt - De Munt



Op TV en online



Podium 19 is te zien op:



Kanaal 19 van Proximus Pickx

Kanaal 99 van Telenet TV

Kanaal 20 van Orange TV



En kan herbekeken worden via VRT NU.



Partners

De zeven Vlaamse Kunstinstellingen (Ancienne Belgique, Antwerp Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic, Concertgebouw Brugge, deSingel, Opera Ballet Vlaanderen en Kunstencentrum Voo?uit) namen het initiatief voor deze zender. Zij financieren de opnames zelf, met bijkomende steun van de Vlaamse Gemeenschap. Podium 19 wil echter veel breder de hele culturele sector betrekken, waarbij we ervan overtuigd zijn dat het initiatief iedereen ten goede komt. Het programma van Podium 19 wordt niet enkel ingevuld door de Vlaamse Kunstinstellingen. Een significant deel komt van andere professionele kunstenhuizen en gezelschappen, van over heel Vlaanderen.



VRT, UiTinVlaanderen / publiq, Proximus, Telenet, Orange Belgium en Sabam ondersteunen dit initiatief en sluiten zich aan als partners, zodat deze cultuurzender voor iedereen beschikbaar zal zijn.



Uniek project

Dankzij Podium 19 kan het publiek opnieuw genieten van hoogwaardige producties, blijven de vele artiesten en ondersteunende teams aan het werk en kan de artistieke werking van de Vlaamse cultuurhuizen doorlopen.

Ontdek het programma op de website van Podium 19



