Disney+ vanaf nu beschikbaar in België

Disney+ vanaf nu beschikbaar in BelgiŽ

Fans van Marvel, Star Wars en Pixar kunnen opgelucht ademhalen. Vanaf nu kunnen ze naar hun favoriete series kijken op de nieuwe streamingdienst Disney+.

Het streamingplatform van gigant Disney bundelt naast heel wat Originals de hele catalogus van films en series uit eigen stal en biedt daarnaast ook de succesvolle franchises Marvel, Star Wars én alles van Pixar aan.

Disney+ is al in heel veel landen beschikbaar en nu dus ook bij ons. Wereldwijd is het al een groot succes gebleken. Het streefcijfer was om tegen 2024 60 miljoen abonnees te hebben. Vorige maand kon het bedrijf bekendmaken dat dat cijfer al werd gehaald.

Nog dit: de langverwachte blockbuster 'Mulan', die normaal deze zomer in de bioscoop zou gedraaid hebben, is in december exclusief te zien op Disney+. Een abonnement op Disney+ kost 6,99 euro per maand.

