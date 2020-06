Disney+ maakt startdatum voor België bekend

Disney+ maakt startdatum voor BelgiŽ bekend

Goed nieuws voor de Belgische fans van Disney, want ze moeten niet meer zo lang wachten voor de streamingdienst beschikbaar zal zijn in ons land. Disney+ laat namelijk weten wanneer dat zal zijn.

Op 15 september verwelkomt België Disney+. Oorspronkelijk was de lancering gepland voor de afgelopen maand mei, maar Disney stelde die datum uit. Op Disney+ vinden fans heel wat films en series. Het spreekt voor zich dat het hele aanbod van Disney beschikbaar is, maar daarnaast vinden we er ook content van National Geographic, alle films van Marvel en de 'Star Wars'-reeks 'The Mandalorian'.



Voor veel mensen was de lockdown en de periode van thuis blijven misschien wel het perfecte moment om het aanbod van Disney te (her)ontdekken, maar er is een reden waarom het bedrijf de startdatum uitstelde. Tijdens de coronacrisis keken veel mensen op hetzelfde moment naar televisie, wat belastend was voor de servers. Dat zorgde ervoor dat Youtube en Netflix de beeldkwaliteit moesten verlagen en daarom besloot Disney om nog even te wachten.



Disney+ is vanaf dinsdag 15 september beschikbaar in België. Een abonnement voor een maand kost 6,99 euro.



Bron: Het Laatste Nieuws