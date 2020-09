Disney Channel in regie bij Transfer

Vanaf 1 januari 2021 zal de commercialisatie van de Disney Channels (Vlaanderen/WalloniŽ) onder regie van Transfer vallen. Met deze strategische zet verzekert Transfer haar positie op de nationale kids markt.

De commercialisatie van de nieuwe zenders zal zowel op kids 4-14, als op PRP 18-54 gebeuren, met bijhorende spot- en non-spot mogelijkheden. De Disney Channels scoren uitstekend, zowel in het Noorden met 7% marktaandeel (kids 4-14) als in het Zuiden met 12,1%. Dankzij deze krachtige zenders, stijgt de commercial kids share van Transfer naar maar liefst 40% in het Noorden en 51,2% in het Zuiden. Meer dan ooit dynamiseert Transfer de markt: naast noord, zuid, is nu ook de kids-markt aan de beurt.

'Het is natuurlijk een enorme aanwinst om dit belangrijke merk te mogen verwelkomen in ons zenderportfolio', vertelt Michel Duport, General Manager bij Transfer. 'Het hele team werkt hard om een commerciëel marktaandeel van 10% te behouden op PRP 18-54, en dit nieuws brengt weer een gezond evenwicht op de kids markt. De Disney Channels zorgen voor een mooie complementariteit binnen het bestaande kids aanbod bij Transfer', zo klinkt het.

'Wij zijn zeer enthousiast dat al onze zenders van The Walt Disney Company nu worden gerepresenteerd door Transfer', zegt Susan Van Geenen, VP Media Networks Benelux - The Walt Disney Company. 'Vanaf januari 2021 is Transfer ook voor Disney Channel de gekende creatieve partner. We streven er gezamelijk naar om onze Disney Channels naar een hoger commercieel niveau te tillen en ons marktaandeel binnen de Belgische kids-markt te vergroten.'

Daarnaast brengt later dit najaar NBCUniversal de science-fiction zender Syfy op de Belgische markt. De lancering van deze nieuwe zender valt tevens onder vertegenwoordiging van Transfer, naast haar grotere broer 13ème Rue. Door deze nieuwe en unieke themazender onder zich te nemen, bevestigt Transfer opnieuw haar vertrouwde positie als 'House of Thematics'.

Het komende jaar zal heel wat verandering teweegbrengen in het zenderportfolio van Transfer. Vanaf 2021 zullen de Viacom-zenders niet meer aanwezig zijn in het zenderpakket van Transfer, wat op een natuurlijke wijze plaats maakt voor nieuwe zenders zoals onder meer Syfy.