Dina Ayada en Ilias banen zich een weg naar de top in nieuwe MNM-reeks 'The Rise'

Foto: MNM - © VRT 2020

Vanaf nu kunnen de MNM-luisteraars kijken naar de nieuwe YouTube-reeks 'The Rise'. Daarin volgt MNM twee beloftevolle en getalenteerde jongeren met een passie voor muziek: Dina Ayada en Ilias.

Zij banen zich een weg naar de top in de muziekwereld, en dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Een verhaal over de dromen, overwinningen en tegenslagen van twee jonge artiesten in hun zoektocht naar succes.

'The Rise' van Dina Ayada en Ilias

MNM zoekt actief naar talentvolle jongeren met een passie voor muziek tijdens talentenwedstrijden zoals MNM Start to DJ, MNM Rising Star en de UrbaNice Battle of Talents. De UrbaNice Battle of Talents leverde dit jaar een beloftevolle winnares op: Dina Ayada. Samen met opkomend zangtalent Ilias is ze vanaf vandaag te zien in de nieuwe YouTube-reeks 'The Rise'.

In 'The Rise' volgt MNM Dina en Ilias in hun zoektocht naar succes. Vanaf het moment dat ze een platencontract tekenden, kregen Dina en Ilias een vlogcamera in handen. Daarmee brachten ze een jaar lang hun leven als beginnende artiesten in beeld, met alle uitdagingen, teleurstellingen en successen die daarmee gepaard gaan. Het resultaat is 'The Rise': een verhaal over dromen waarmaken én tegenslagen incasseren in de weg naar de top.

Dina Ayada

Dina Ayada is geen onbekende in de muziekwereld. De 16-jarige Antwerpse met Marokkaanse roots is al van kinds af aan gepassioneerd door muziek. Op 11-jarige leeftijd stond Dina voor het eerst op het podium tijdens 'The Voice Kids', waar ze het schopte tot in de halve finale. En sindsdien gaat het hard: vorig jaar tekende Dina haar eerste platencontract bij Absolute P Entertainment en dit jaar won ze de UrbaNice Battle of Talents, de zoektocht van MNM naar urban talent. Dina laat zich inspireren door bekende rappers als DaniLeigh, Lil Uzi Vert, Drake en Saweetie. Haar debuutsingle 'The Way' werd een MNM Big Hit en stond op de eerste plaats in de Belgische Hip Hop Chart op iTunes. Haar eerste album, toepasselijk getiteld 'The Rise', werd begin april 2020 gelost.

Dina Ayada: 'De YouTube-reeks 'The Rise' betekende het startschot van mijn carrière. Ongelofelijk wat er op een jaar tijd allemaal veranderd is. Zo kreeg ik de kans om naar Los Angeles te gaan, om daar verder aan mijn carrière te timmeren. Ik had nooit durven dromen dat ik het zo ver zou schoppen in de muziekwereld als 16-jarige!'

Ilias De Bie

Ook de 16-jarige Ilias De Bie timmert aan een carrière in de muziekwereld. De jonge rapper uit Deurne raakte op 14-jarige leeftijd bekend in de underground hip hop community met een demosong, 'Gun Iedereen'. Een jaar later tekende hij een platencontract bij Absolute P Entertainment. Ilias lanceerde dit jaar zijn eerste officiële debuutsingle 'Zo Simpel Allemaal', een remake van de Fixkes' monsterhit 'Kvraag het aan'.

Ilias: 'Ik heb geen gemakkelijke jeugd gehad. Dankzij 'The Rise' heb ik kansen gekregen die anders niet voor mij zouden zijn weggelegd. Daardoor kan ik nu doen wat ik het liefste ter wereld doe: mijn eigen muziek maken en een carrière uitbouwen in de muziekwereld. 'The Rise' heeft zo letterlijk mijn leven veranderd.'

'The Rise', vanaf dinsdag 7 juli elke dinsdag en donderdag om 16.00 uur via het YouTube-kanaal van MNM.