Diëtist & chef Michaël Sels kookt in 'Lekker Lang Leven' bewust én gezond op njam!

MichaŽl Sels helpt je in het gloednieuwe njam!-programma 'Lekker Lang Leven' naar een gezondere versie van jezelf met heerlijke, smaakvolle en evenwichtige recepten.

Een nieuwe manier van eten en bewegen is dé manier om zorg te dragen voor je lichaam. Daarom deelt de populaire diëtist én chef Michaël Sels zijn passie voor gezond koken en zijn expertise over voeding met de njam!-kijker.



Zorgen voor een 'Lekker Lang Leven', dat is wat voeding voor ons moet doen. Het moet gezelligheid bieden als we samen zijn met familie. Het moet ons de energie geven om met onze kinderen buiten te spelen, de kracht om tijdens ziekte te vechten, enz. Voeding is meer dan alleen maar het invullen van een basisbehoefte, het is wonderspul! Maar voeding kan ook een massavernietigingswapen zijn, als we zien hoe de obesitas-epidemie wild om zich heen slaat met grote gevolgen. Voor bijna 1 Belg op 2 is een verhoogde kans op hart- en vaatziekte, kanker en diabetes de realiteit als gevolg van hun overgewicht.

Staat gezond gelijk aan lekker? Als het van Michaël afhangt: zeker en vast!

Michaël wijst niet met de vinger en vertelt niet wat je niet mag eten. Hij vertelt ons net wat we wél mogen eten. En dat is méér, méér en méér! Hij brengt een positief verhaal over voeding. We volgen met dit programma niet de dieetcultuur. Van Michael mag alles, maar met mate, aangevuld met gezonde ingrediënten waardoor je uiteindelijk gezonder zult eten. Hij geeft al zijn tips en tricks prijs over voeding. Mag je nu eigenlijk koolhydraten eten, of niet? Kan je te vet eten? Mag je ’s avonds nog een patatje eten en met welk ontbijt start je best je dag? Het internet staat bol van de info over wat er nu gezond is en niemand ziet nog het bos door de bomen.

Michaël zorgt voor heerlijke recepten die gemakkelijk klaar te maken zijn thuis. Hij geeft inspiratie voor zowel het ontbijt, de lunch als het avondeten. Het is zijn missie om vanuit zijn expertise met duidelijke taal te spreken over gezonde voeding.

Michaël Sels: 'Ik ben bijzonder blij dat ik vanaf nu ook op njam! mensen kan inspireren om gezonder en bewuster met eten om te gaan. In plaats van minder nodig ik alle kijkers uit om samen met mij voor méér te gaan en je zal zien, dat beloof ik je, de rest volgt vanzelf!'

Sofie De Greef, Head of njam!: 'We voelden dat er in onze njam!-community behoefte was aan meer duidelijke en heldere informatie omtrent gezonde voeding die wetenschappelijk onderbouwd is. Met Michaël halen we een nieuw gezicht in huis dat enerzijds een expert is in de keuken en anderzijds dé expert is op vlak van gezond eten.

Over Michaël Sels

Michaël Sels is diëtist, auteur, spreker én chef. Hij is als hoofddiëtist verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Naast het instaan voor complexe nutritionele zorg is het delen van kennis en ervaring een belangrijk aspect van zijn opdracht. Vol passie en enthousiasme kan hij anderen inspireren met persoonlijke verhalen vol verrassende ervaringen uit eerste hand.

'Lekker Lang Leven', vanaf zondag 21 maart om 11.00, 16.00 en 23.00 uur op njam!