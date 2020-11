Dieter Coppens en reisgenoten beleven pittig avontuur in nieuw seizoen van 'Down the Road'

Foto: Eén - © VRT 2020

Nu de avonden wat donkerder en kouder worden, heeft En nieuws waar heel wat Vlamingen zich aan zullen kunnen opwarmen: vanaf zondag 22 november kan iedereen genieten van een nieuw 'Down the Road'-avontuur.

Dieter Coppens trekt er opnieuw op uit met de 'Down the Road'-groep van het eerste seizoen: Kevin, Lore, Pieter, Lisa, Hélène en Martijn. De groep gaat op hun grootste avontuur tot nu toe: naar Fins Lapland. En natuurlijk kunnen ze in die koude rekenen op elkaars warmte en vriendschap.

Voor de zes was het al een hele tijd geleden dat ze samen op die allereerste reis gingen. Sindsdien is er veel veranderd in hun leven, en de 'Down the Road'-ervaring heeft voor velen enkele belangrijke stappen naar zelfstandigheid versneld. De reüniereis is de ideale gelegenheid om samen wat quality time door te brengen en te horen hoe ieders leven intussen veranderd is. Zo zijn Kevin en Lisa al een hele tijd een koppel, en bloeit er ook iets moois tussen heel wat andere bekenden uit 'Down the Road'.

Samen met Dieter en medebegeleidster Saar beleven Kevin, Lore, Pieter, Lisa, Hélène en Martijn het pittigste avontuur tot nu toe: een reis naar het hoge noorden. In Fins Lapland trotseren ze de kou, worden ze uitgedaagd tijdens een tocht met hondensledes, leven ze samen met een lokale rendierherder, gaan ze ijsklimmen, en nog veel meer. Maar de reis is niet enkel een spannend avontuur, want in de kou genieten ze nog extra van elkaars gezelschap en warmte.

Hoe gaat het met de zes reisgenoten?

Kevin, 36 jaar, uit Boutersem

De 36-jarige Kevin - die jarig was tijdens de 'Down the Road'-reis - woont nog bij zijn ouders in Boutersem, waar hij een eigen kamer en living heeft. Na de eerste 'Down the Road'-reis werd hij een koppel met Lisa. Intussen zijn ze al twee jaar samen en verlangen ze ernaar om samen begeleid zelfstandig te gaan wonen. Kevin is een vlotte en vrolijke jongeman met veel humor, die het hart op de tong heeft. Sinds zijn mama kanker had, gedraagt hij zich heel zorgzaam en beschermend in de buurt van mensen die zich niet goed voelen of ziek zijn.

Kevin werkt enkele dagen per week in een cafeetje en steekt thuis ook de handen uit de mouwen bij de verzorging van hun vele dieren. Hij speelt djembe en piano en is ook sportief: elke week gaat hij naar de basketbaltraining. Kijkers van het eerste seizoen van 'Down the Road' herinneren zich wellicht ook dat Kevin hevige supporter is van Club Brugge. Sinds zijn avonturen met Dieter is Kevin ook een fervente wandelaar geworden. Hij volgt ook de actualiteit, kijkt elke avond naar Het journaal en weet veel over de politiek.

Hélène, 23 jaar, uit Hemiksem

De rustige Hélène woont momenteel nog bij haar ouders in Hemiksem, maar samen zijn ze volop bezig met de opstart van een woonproject. Haar ouders zijn de drijvende kracht en Dieter is peter van de zorgboerderij waar Hélène met een aantal personen met een beperking zal gaan wonen. Hélène assisteert haar vader, die fotograaf is, en ze trekt ook zelf graag op pad met haar camera.

Hélène werkt al een tijd in het eetcafé Bits 'N Bites in Kontich. Daar deed ze eerst vooral de afwas, maar sinds haar deelname aan het eerste seizoen van 'Down the Road' is ze opengebloeid en komt ze graag onder de mensen, dus nu doet ze de bediening in de zaal. Hélène houdt ook erg van kinderen en werkt in een crèche. Tijdens de eerste reis was ze 21 jaar, ze vindt van zichzelf dat ze intussen volwassener geworden is en geen enkele uitdaging meer uit de weg zal gaan. Binnen een groep heeft ze soms wat tijd nodig om zich aan te passen of te wennen aan nieuwe dingen.

Lore, 35 jaar, uit Rijmenam

Lore woont zelfstandig begeleid in Keerbergen, wat betekent dat ze in een huis woont met vijf andere mensen met een mentale beperking en een begeleider. Lore is heel zelfstandig en heeft weinig hulp nodig. Ze is ook avontuurlijk, optimistisch en sociaal, maar ook gevoelig.

Lore werkt in een dagcentrum voor ouderen, waar ze onder andere helpt met de boodschappen. Ze is gek op paarden en werkt ook in een manege waar ze de stallen proper maakt, zadels kuist en andere klusjes doet. Een van haar hobby's is natuurlijk paardrijden, en ze heeft een blauwe band in judo. Lore neemt elk jaar deel aan de Special Olympics.

Martijn, 34 jaar, Maaseik

Martijn woont bij zijn ouders in Maaseik. Als zijn ouders ooit niet meer voor hem kunnen zorgen, gaat Martijn bij zijn broer wonen. Die woont in het huis naast hen en daar is voor hem al een kamer voorzien. De sportieve Martijn houdt elke voetbalmatch van de Belgische competitie bij in een schriftje, en is grote fan van KRC Genk.

Elke ochtend staat Martijn zingend op en hij wordt niet snel kwaad. Hij houdt van avontuur en gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Zijn herkenbare sikje uit het eerste seizoen, dat hij liet staan om op zijn vader te lijken, heeft intussen plaats geruimd voor een stoppelbaard. Zo lijkt hij naar eigen zeggen helemaal op Dieter.

Pieter, 32 jaar, uit Leuven

Pieter woont sinds 2016 zelfstandig op een appartementje in Leuven. Hij wilde net zoals zijn broer en vrienden alleen gaan wonen en dat bevalt hem enorm. In het begin was hij er eenzaam, maar ondertussen heeft hij een groot vangnet van mensen die ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Pieter is een romanticus en was tijdens de eerste reis op zoek naar een vriendin. Ondertussen is hij al een jaar samen met Julie uit het tweede seizoen van 'Down the Road'.

Pieter is heel muzikaal, volgt keyboardles en wil ook starten met gitaarles. Hij is niet de grote avonturier en weet goed wat hij wel en niet wil doen. Hij is heel zelfstandig en neemt graag de leiding in de groep. Hij is ook erg geïnteresseerd in geschiedenis en specifiek in de wereldoorlogen. Als hij aan zee is met zijn ouders, wil hij steevast iets bezoeken van de oorlog.

Lisa, 29 jaar, uit Wachtebeke

Lisa woont bij haar moeder en hun twee hondjes. Ze staat op een lijst om begeleid zelfstandig te gaan wonen en daar kijkt ze bijzonder hard naar uit. Lisa is meter van de tweeling van haar zus, en gaat er vaak op bezoek. Na het avontuur van de eerste reis zijn Lisa en Kevin een koppel geworden. De vonk sloeg over toen ze samen de eerste aflevering op televisie bekeken en sindsdien hebben ze elkaar niet meer losgelaten. Intussen zijn ze twee jaar samen en ontdekken ze stapje voor stapje alles wat een relatie inhoudt. Ze zijn een goed en hecht team geworden dat op termijn graag wil samenwonen.

Tijdens de eerste reis was Lisa nogal schuchter en verlegen, maar na 'Down the Road' is ze helemaal opengebloeid en veel zelf zekerder geworden. Zo ging ze zelfs op zoek naar een job, die ze vond in een broodjeszaak in de buurt. Vorige reis was ze nogal overdonderend en had ze veel heimwee, waardoor ze naar eigen zeggen niet alles uit de reis heeft kunnen halen. Ze wil deze nieuwe reis dan ook met beide handen grijpen en dit keer geen uitdaging uit de weg gaan.

Aflevering 1

Dieter brengt zijn reisgenoten van het eerste seizoen een bezoekje om hen uit te nodigen om er opnieuw samen op uit te trekken. Op de dag van vertrek staat hen meteen een verrassing te wachten: de zes moeten de reis naar het Hoge Noorden alleen aanvatten. Eens aangekomen is het al meteen tijd voor feest want Kevin is jarig. En de groep maakt een rit met een rendierslede.

'Down the Road' is een programma van Roses are blue voor Eén.

'Down the Road', vanaf 22 november elke zondag om 20.00 uur op Eén of via de VRT NU app.