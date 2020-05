Deze zomer viert Karl Vannieuwkerke het leven met nieuwe talkshow 'Vive La Vie!'

Foto: Eén - © VRT 2020

De Ronde van Frankrijk is uitgesteld tot in september, maar Karl Vannieuwkerke haalt in juli toch al zijn tafel van stal voor En. Niet om over de koers te praten, wel om het leven te vieren.

In de nieuwe talkshow 'Vive La Vie!' nodigt Karl iedere avond twee gasten uit op een bijzondere plek in Vlaanderen. Samen genieten ze van de zomer en het leven dat zich terug op gang trekt. Hun doel: warmte en gezelligheid zaaien na een moeilijke periode.

Karl Vannieuwkerke: 'De opdrachten buiten de sport zijn me de voorbije jaren uitstekend bevallen. Het verlangen om door Vlaanderen te trekken en met een dosis goede moed naar de toekomst te kijken is groot. We zullen proberen om de mensen mee te nemen op een positieve golf en willen ze ondertussen laten genieten van de pracht van ons land. Ik kan nauwelijks wachten om erin te vliegen.'

Meer informatie over de talkshow en gasten wordt later bekend gemaakt. Gezien de coronamaatregelen gaat Eén ervan uit dat de talkshow zonder publiek zal worden opgenomen.

'Vive La Vie!', deze zomer te zien op Eén.