Deze zomer komt 'De Stoel' naar de kijkers toe

Foto: Eén © VRT

Vanaf maandag 29 juni keert het populaire 'De Stoel' terug op En... maar bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak, en een bijzondere prijs. Daarom komt 'De Stoel' deze zomer naar de kijkers toe in plaats van andersom.

Elke avond na 'Het Journaal' is 'De Stoel' te zien op Eén. Net als vroeger krijgen de kijkers beelden te zien van waar hij staat. Maar wie de locatie deze zomer herkent, hoeft zich niet naar daar te reppen met het juiste voorwerp. Kijkers die binnen een straal van tien kilometer van de locatie wonen, kunnen online via één.be doorgeven in welke gemeente De stoel staat opgesteld. Een van de kijkers die juist heeft geraden, krijgt diezelfde avond nog thuis bezoek van de reportageploeg en mag het stoelspel spelen. Slaagt de speler in deze eenvoudige en ludieke opdracht, dan ontvangt hij of zij een cheque van Vlaanderen Vakantieland – voor een mooie vakantie in eigen land, ideaal in deze tijden.



Producer Johan Celen: "De Stoel is een ontzettend populair spel dat voor vele Vlamingen onlosmakelijk met de zomer is verbonden. Natuurlijk wilden we er alles aan doen om het programma ook deze zomer te laten terugkeren. Toen duidelijk werd dat de klassieke formule wegens de veiligheidsmaatregelen niet mogelijk was, zijn we beginnen nadenken over alternatieven. Wat als de kijkers niet naar De stoel hoeven te komen, maar De stoel naar hen komt? Ik ben heel blij dat we met creatieve oplossingen in deze social distancing-tijden er toch voor kunnen zorgen dat het programma er deze zomer staat."



Hoe wordt het nieuwe spel van 'De Stoel' gespeeld?

Na de uitzending van 'De Stoel' krijgen de kijkers een kwartier om zich te registeren op de website van Eén. Wie de locatie van 'De Stoel' herkent en binnen een straal van 10 kilometer woont, kan die avond meespelen. Uit alle geregistreerde en correcte inschrijvingen wordt er willekeurig een winnaar gekozen - er hoeft dus niet om ter snelst worden gesurft - die dezelfde avond nog De stoel bij zich thuis mag verwachten. Bij die kijker thuis wordt dan het stoelspel gespeeld: de kandidaat moet een ludieke opdracht binnen de tijd uitvoeren, enthousiast aangemoedigd door zijn of haar huisgenoten. Die opdracht kan van alles zijn, zoals: schrijf binnen anderhalve minuut het volledige alfabet op een ei en schrijf de letters van 'De Stoel' in een andere kleur - fanatiekelingen kunnen al beginnen oefenen.



Lukt de opdracht, dan mag de kandidaat een reischeque van Vlaanderen Vakantieland (ter waarde van € 500) in ontvangst nemen. Mislukt de opdracht, dan wordt de waarde van de cheque overgedragen naar de volgende dag en kan de volgende kandidaat een cheque van € 1.000 winnen. Gelukkig zijn er sowieso geen verliezers, want elke kandidaat mag een eigen exemplaar van 'De Stoel' houden.



Ook online maak je kans op een reischeque van Vlaanderen Vakantieland ter waarde van € 500. Want staat de stoel niet fysiek in jouw buurt, dan kan je elke werkdag speuren waar hij verstopt is in de zoekprent op een.be. En fans van 'De Stoel'die het felbegeerde zitje zelf in huis willen halen - maar geen geluk hebben in het spel - kunnen vanaf eind juni terecht bij Dreamland voor een eigen exemplaar.



'De Stoel' vanaf maandag 29 juni elke weekdag op Eén.



