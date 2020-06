Deze zomer gaat Canvas Indiana Jones achterna

Op zondagavond neemt Canvas ons mee op cultuurhistorische expedities naar geheimen van de mensheid, verdwenen steden en andere iconische plekken en mysterieuze sites.

Om te beginnen is er een forensisch onderzoek naar een fameuze ‘cold case’ in 'Who Killed the Neanderthal' (5.7), over de verdwijning van de gelijknamige mensensoort meer dan 30.000 jaar geleden.

Daarna vertelt historicus en classicus Michael Scott in de tweedelige documentaire 'Sicily: The Wonder of the Mediterranean' (12 en 19.7) over de boeiende geschiedenis van het Italiaanse eiland, van de Grieken en de Romeinen over de Islam en de Noormannen tot de maffia en de huidige migratiecrisis.

'Pyramid Builders. New Clues' (26.7) onderzoekt proefondervindelijk hoe de oude Egyptenaren hun piramides bouwen en de reeks Ancient Superstructures reconstrueert de geschiedenis én de architectuur van de legendarische bouwwerken Mont Saint-Michel, Petra, de Chinese muur en Machu Picchu.