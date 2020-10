Deze verdachte is deze week mystery speurder in 'The Masked Singer'! Check de video!

Haar naam viel de voorbije weken een aantal keer als hoofdverdachte voor Otter. Toch kwam niet zij, maar wel Sam Bettens afgelopen vrijdag tevoorschijn van achter het Otter-masker

En zo mag Ingeborg dan wel definitief van de verdachtenlijst geschrapt worden, nu vrijdag duikt ze tóch op in de vierde show van 'The Masked Singer bij VTM'. Daarin zetelt ze namelijk als gastspeurder naast Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker en raadt ze mee naar welke bekende gezichten zich achter de maskers verschuilen. Een taak die ze bijzonder ernstig neemt en waarvoor ze elke steen omdraait. 'Die bustier van Koningin, klopt die wel?', vraagt Ingeborg zich luidop af in een eerste teaser naar de aflevering. Of ze de Masked Singers kan ontmaskeren, zien de kijkers vrijdag.



