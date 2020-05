Deze gasten zien we alvast in 'De zomer van'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

VTM pakt tijdens de zomermaanden uit met 'De zomer van', waarin vijftien BV's hun deuren openen voor Eric Goens en zijn team. Op het programma zelf moeten we nog even wachten, maar we kennen wel al enkele namen.

Maar liefst 15 gasten maken hun opwachting in 'De zomer van', waaronder Laura Tesoro, Marie Verhulst, Conner Rousseau, Niels Albert, Dany Verstraeten en Jens Dendoncker. Tijdens deze unieke zomer schetst Eric Goens een portret van hen en geeft hij de kijkers inkijk in hun doen en laten. 'We gaan voor inhoud en vrolijkheid', zegt Goens in Het Laatste Nieuws. 'Natuurlijk praten we met onze gasten, maar we volgen hen ook tijdens hun dagelijkse activiteiten en wanneer ze in contact komen met al dan niet toevallige voorbijgangers', gaat Goens verder. 'Elke week focussen we op drie tot vier gasten, die een paar afleveringen later weer opduiken. Op die manier zien we hoe deze uitzonderlijke situatie mensen uit verschillende sectoren beïnvloedt.'



Goens zegt ook dat het deze keer geen probleem was om genoeg gasten te vinden. 'BV's beleven nu eenmaal geen drukke tijden door de pandemie. Normaal gezien volgen we hen wanneer ze hun normale activiteiten weer opnemen', besluit Goens.



Bron: Het Laatste Nieuws