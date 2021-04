Deze drie koppels strijden verder voor hun droomwoning in 'Huis Gemaakt'

In 'Huis Gemaakt' barst de strijd om een eigen huis nu helemaal los. Drie koppels moesten in de aflevering van vanavond, woensdag 7 april, het onderspit delven en zagen hun droom als sneeuw voor de zon wegsmelten.

Femke & Tobias, Emiel & Davina en Pieter & Anaïs konden juryleden Cerina Marchetta en Gert Voorjans het minst overtuigen met hun slaapkamer en vielen af.

Voor de andere drie koppels - Harry & Jerina in Kortrijk, Kenny & Amber in Laakdal en Ruben & Antje in Lokeren - komt hun droomwoning weer een flinke stap dichterbij. Zij blijven in de running, maar worden vanaf nu elkaars rechtstreekse concurrenten. Want uiteindelijk kan maar één koppel ook écht een eigen huis winnen.

De groep van zes koppels werd vanavond dus flink uitgedund in 'Huis Gemaakt' en herleid tot de helft. In elk van de drie panden streden twee koppels tegen elkaar voor de beste slaapkamer. De bouwvallige ruimtes werden omgetoverd tot eigentijdse parels.

Juryleden Cerina Marchetta en Gert Voorjans stuurden in elk pand één koppel door naar de volgende ronde. Het verdict was hard voor Femke & Tobias, Emiel & Davina en Pieter & Anaïs. 'Het doet pijn', klonk het bij Pieter & Anaïs in Lokeren. 'We hebben onze ziel hierin gestoken en we hadden nog zo veel plannen.' Ook bij Femke & Tobias in Kortrijk was de teleurstelling groot, maar ze kijken met opgeheven hoofd terug: 'Dit is één van de zotste dingen die we al gedaan hebben. We hebben onszelf overtroffen en het was de max om dit samen te mogen doen. Dat maak het nog specialer.' Daar sluiten Emiel & Davina zich bij aan: 'We hebben veel geleerd en dat kunnen we alleen maar meenemen. Ik ben nog altijd trots op de kamer en ook op mijn 'mieke', die heel hard heeft gewerkt. Ik ben heel blij dat we dit samen hebben kunnen doen. Ik heb haar echt van een andere kant leren kennen', klonk het bij Emiel.

Voor de drie resterende koppels wordt het nu menens. In Kortrijk, Laakdal en Lokeren schakelen Harry & Jerina, Kenny & Amber en Ruben & Antje vanaf volgende week over op de verbouwing van een nieuwe, belangrijke ruimte: de woonkamer.

'Huis Gemaakt', iedere woensdag om 20.40 uur bij VTM.