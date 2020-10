De Warmste Week roept op om buren te laten weten dat jij hen wil helpen

In tijden van nood staan mensen klaar om elkaar te helpen. Maar: het is niet altijd makkelijk om de eerste stap te zetten, om de buurt, buren of straat te tonen dat je er wil zijn voor elkaar.

Daarom lanceert De Warmste Week een warme oproep aan alle Vlamingen: 'Neem De Warmste Week-vlam en hang die voor het raam of aan je deur. We moeten er zijn voor elkaar, zeker als het moeilijk gaat. Hang de vlam voor je raam en laat zo je buren weten dat jij wil helpen waar je kan.'

De boodschap van De Warmste Week is simpel: Wees creatief met de vlam. Knutsel, kleur, schrijf, teken, schilder, krijt, knip en plak... leef je uit! Het maakt niet uit hoe je het doet, maar hang een vlam uit. Zo toon je dat ook jij het verschil wil maken. Met een warme babbel, een klein gebaar of een helpende hand. Want het verschil, dat ben jij!

De Warmste Week roept Vlaanderen dit jaar op om jezelf in te zetten voor iemand anders die dat nodig heeft. Met de nieuwe krachtlijn 'Jij bent het verschil' wil de solidariteitsbeweging van de VRT het bewustzijn versterken dat je zelf heel veel kan doen om anderen te helpen. De komende weken brengen alle VRT-netten hartverwarmende verhalen van mensen die zich – op welke manier dan ook – inzetten voor wie het moeilijker heeft in onze samenleving. Dat is vandaag meer dan ooit nodig in een samenleving waarin we door de coronamaatregelen een verhoogde nood voelen aan directe solidariteit.

De Warmste Week krijgt opnieuw zijn finale op radio, tv en online in de week voor kerst, van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december 2020.