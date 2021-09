De verzilvering van ieders knaldrang! Studio Brussel maakt datum bekend van 'I Want To Dance Again'

Begin dit jaar had Studio Brussel één groot nieuwjaarsvoornemen. Opnieuw dansen. En over exact één maand is het zover. Vrijdag 1 oktober 2021. Dan gaan in Vlaanderen de clubs en discotheken opnieuw open. En ook Studio Brussel laat iedereen opnieuw dansen.

Samen met alle luisteraars, en met The Subs in het Sportpaleis van Antwerpen. Een gigantische rave. De verzilvering van ieders knaldrang. The Subs releaseden eind vorig jaar de dancetrack 'I Want To Dance Again', een nummer dat ontstond in de lockdown en duidelijk een snaar raakte bij het grote publiek. Het nummer was een van de meest aangevraagde platen van Beats of Love tijdens De Warmste Week. Studio Brussel en The Subs sloegen meteen de handen ineen en motiveerden de StuBru-luisteraars om zich aan de maatregelen te houden. Nu de coronamaatregelen het toelaten om weer 'en masse' te dansen, is er I Want To Dance Again in het Sportpaleis.



Ook in de rest van Vlaanderen zal er gedanst worden, want op vrijdag 1 oktober mogen clubs en discotheken opnieuw open. Onder meer Versuz (Hasselt), Charlatan (Gent), Radar (Lokeren), Labyrinth (Hasselt) plannen te feesten onder de I Want To Dance Again-vlag. De line-up is een work in progress. Daarover snel meer. En iedereen is gewaarschuwd, want het Sportpaleis zit bijna vol. De allerlaatste tickets en meer info vind je via de website van StuBru